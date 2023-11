“Si gana Milei, los primeros días después de las elecciones van a ser muy traumáticos”, aseguró el ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI) Claudio Loser, aunque descartó el candidato libertario pueda concretar la dolarización de la economía.

Al ser consultado sobre qué puede pasar luego de las próximas elecciones del 19 de noviembre, Loser sostuvo que “hay varios escenarios, pero ciertamente los próximos meses, independientemente de quien gane, van a ser difíciles porque la situación de reservas es difícil y hay una situación muy débil también de la actividad económica, aunque se está recuperando”.

Luego analizó los dos modelos económicos en disputa y dijo que “creo que Massa será más cuidadoso. No le tengo total confianza, pero evidentemente el entiende que tiene que salir de esta situación altamente inflacionaria. La alternativa, Milei, a pesar de lo que dice, no creo que entre en una dolarización inmediata”. “Con respecto a cerrar el Banco Central, es probable que diga que no era cerrar sino no imprimir y posiblemente sea un poco más moderado, remarcó.

En ese momento, le recordaron que Milei dijo hace poco que la dolarización y el cierre del Banco Central no se negocian. “Como negociador, debo decir que cuando alguien dice algo así normalmente es que sí se negocia. No le creo. Es como cuando un ministro dice 'no vamos a devaluar'. Generalmente es el momento en el que devalúa”, respondió. Además, aclaró que no está de acuerdo ni con la dolarización ni con el cierre del Banco Central.

-¿Qué cree que puede llegar a hacer la gente si gana el candidato que propone dolarizar? –le preguntaron en radio Futurock.

-Creo que si gana Milei, la gente va a asustarse de nuevo. Quizá Milei luego diga algo diferente, pero los primeros días la gente se va a asustar. Entiendo a la gente que quema sus pesos y los pasa a dólares o criptomonedas. El miedo no es zonso -expresó.

“Puedo estar de acuerdo con muchas cosas que Milei dice, salvo la dolarización, pero la gente va a estar asustada. El peligro principal de una dolarización es que no se puede hacer en forma inmediata porque no hay dólares, desaparece el peso del sistema financiero y pierden los bancos y la gente”, remarcó el ex burócrata del FMI.

Lo que se requiere, opinó, es “disciplina fiscal, un banco central muy reglamentado es la solución, pero dolarizar hace que la política económica quede fuera del ámbito de las autoridades, eso puede no ser malo per se, aunque se pierde mucho, especialmente en una economía que no es una economía simple que exporta solo un producto”.

“Hoy no hay dólares para dolarizar; hay que conseguir unos 40.000 millones de dólares para hacerlo. Hoy solo se puede hacer diciéndole a la gente que lo que tiene no vale nada y los que más sufrirían serían los pobres”, dijo Loser.

“Y si dolarizan el 11 de diciembre, el peso no vale nada, porque no tienen cómo compensar. Es una expropiación, un impuesto que le está poniendo a los argentinos”, aseguró. “Soy monetarista y fiscalista, pero la dolarización es absolutamente imposible de aplicar en el corto plazo”, indicó.