El próximo domingo 12 de noviembre vuelve la carrera de Autos Locos más famosa del mundo, donde 28 equipos seleccionados construyeron autos sin motor totalmente bizarros y divertidos.



La competencia será por una empinada pista llena de obstáculos, curvas y saltos que se realizará en pleno centro porteño, en la bajada de Carlos Pellegrini y Av. Libertador, CABA. El equipo que cruce la meta en el menor tiempo, gana.

Red Bull Autos Locos es una oportunidad única para que los competidores muestren su creatividad, habilidad y determinación, mientras compiten por el título de campeón. El evento estará acompañado de música, animación y muchas sorpresas.



La carrera, que tiene más de 20 años de historia, ha recorrido todos los rincones del planeta y se ha celebrado en más de 100 oportunidades.

Uno de los que participará es el equipo "Rescatate", el cual está integrado por bomberos de Luján. Ellos se conocen hace más de 15 años, y el cuartel es uno de los más grandes de Buenos Aires. En Bomberos de Luján no sólo apagan incendios, sino que también poseen ambulancias de rescate y de asistencia domiciliaria.

Página/12 habló con Sebastián Mesa, uno de los que integran el equipo, quien reconoció que a él le gusta mucho "todo lo que es fierros, autos y motos. Con el tiempo me fui pasando a otro estilo de armado de vehículos. En una época me gustaba el tunning, y hoy me volqué a los vintage".

Mesa posee algunos autos que ya están listos y otros en construcción, además de bicicletas con motor. "Siempre con algún grado de locura, al estilo antiguo básicamente", aclara. El hacía un tiempo que venía siguiendo estas carrera, y le daba mucho interés. "Mandé la solicitud con una idea, y como el otro 50 por ciento de mi vida está puesta en Bomberos de Luján, se la llevé a mis compañeros. Lo diferente que podíamos hacer era una ambulancia, así que empezamos a idearlo", relata.

El equipo participará por primera vez, y la intención del vehículo fue hacer algo que los identifique entre autobombas, camiones de rescate y ambulancias. Por ese motivo, eligieron representar una parte de su labor diaria con un poco de humor, armando una ambulancia antigua.

"Le sumamos la pérdida del paciente, entonces hay un bombero extra que viene atrás de esa ambulancia, sosteniendo esa camilla que la estamos por perder. La idea fue por ese lado", explica Mesa. El auto se armó en Capilla del Señor.

El grupo, que también integran Ricardo Calcetta, Rogelio Arguello, Emiliano Dechico, y Hernán Varela, organiza para el día del bombero el evento "Bombero por un día", y hacen que simulan un rescate con la participación de niños. El carrito va a quedar para ese tipo de situaciones.