En el papel de Regan McNeil, la colegiala endemoniada de El exorcista (1973), de William Friedkin, Linda Blair escupe obscenidades, vomita, defenestra a un hombre, abofetea a un cura y se masturba con un crucifijo. Difícilmente sea material apropiado para menores, y menos aún para la niña de 14 años que la interpreta.

Hace medio siglo, la imagen de Blair, malhablada, dolorida y de ojos amarillos, se grabó a fuego en las córneas de toda una generación. Ahora, no una, sino dos jóvenes estrellas esperan repetir su impacto en El exorcista: Creyentes, la primera de una trilogía de 400 millones de dólares que retoma la historia donde la dejó la icónica película de Friedkin. El director David Gordon Green y la productora Blumhouse tienen experiencia en resucitar franquicias, ya que recientemente han reiniciado la popular serie Halloween de John Carpenter para una trilogía de películas. Alerta de spoiler: en el caso de la pésima Exorcist: Creyentes, que cuenta con una doble dosis de niños-demonio, más no siempre es mejor. Aparte del regreso de Ellen Burstyn, que interpretó a Chris, la madre de Regan, en 1973, la secuela tiene poco en común con su predecesora. Ni sofisticación, ni tensión, ni Linda Blair.

Blair, que ahora tiene 64 años y es una ferviente defensora de los animales, ha dejado atrás el mundo del espectáculo. En 2021, tuiteó para decir que no le habían pedido que volviera para el reboot. "Hasta ahora no ha habido ninguna discusión sobre mi participación o la reposición de mi papel", escribió en Twitter. Desde entonces se han producido algunos cambios. Blair fue finalmente contratada como asesora, encargada de guiar a sus dos jóvenes (Lidya Jewett, de 16 años; Olivia O'Neill, de 15) por el turbio terreno psicológico que supone interpretar a la encarnación del mal. "La trajimos como asesora porque estamos tratando con jóvenes, y queremos llevarlos a lugares peligrosos de forma segura", dijo Gordon Green. Lamentablemente, no ocurrió lo mismo con Blair hace tantos años.

Friedkin, encargado de adaptar el bestseller de William Peter Blatty de 1971, había visto a unas 2.000 chicas para el papel de Regan antes de que Blair y su madre se presentaran sin cita previa y por recomendación de nadie. "Fue como un regalo de los dioses del cine", dijo Friedkin más tarde. No sólo tenía el aspecto adecuado (mejillas de manzana y nariz de botón), sino que demostró una facilidad preternatural con el tema adulto del guión.

En su biografía de 2013, Friedkin recordaba aquel primer encuentro revelador: "'¿Sabes lo que significa masturbarse?'. le pregunté. '¿Qué?' 'Masturbarse'. 'Es como hacerse una paja, ¿no?', respondió sin dudar, soltando una pequeña risita. Volví a mirar a su madre. Imperturbable. ¿Lo has hecho alguna vez? le pregunté a Linda. 'Claro que sí'", replicó. En ese momento, Friedkin lo supo: "Había encontrado a Regan". Años después, seguiría diciendo: "Era la única que había conocido para el papel que pensé que no saldría dañada por la experiencia". Bueno, sí y no.

Blair tenía poca experiencia como actriz cuando aquel día entró en la sala de audiciones de Friedkin. Sin embargo, la industria no le era ajena. A los cinco años, Blair ya había protagonizado anuncios para los jabones Ivory, la jalea de uva Welch y los chicles Carefree. En 1968, consiguió un papel en el culebrón diurno Hidden Faces, pero ya tenía un ojo puesto en la puerta. Loca por los caballos, Blair quería ser veterinaria. Entonces llegó El exorcista, una película que cambiaría su vida para bien o para mal.

El rodaje de El exorcista es casi tan histórico como la propia película. Durante el rodaje, varios miembros del reparto -y de sus familias- murieron inesperadamente, entre ellos el abuelo de Blair. La producción tuvo que interrumpirse tras un repentino incendio eléctrico que quemó el plató; una paloma había volado hacia una caja de luz. Dependiendo de con quién se hable, lo que le ocurrió a la película es o una racha de mala suerte o la marca del diablo. En un momento dado, se llamó a un sacerdote para que exorcizara el set. Sin embargo, los traumas a los que se enfrentó su estrella fueron innegablemente reales.

Con la llegada del CGI aún a décadas de distancia, el reto de dar vida a la horripilante visión de Blatty era una tarea muy física, y la doble de Blair, Eileen Dietz, que se suponía que iba a sustituir a la niña en las escenas más difíciles, acabó apareciendo en pantalla menos de 20 segundos, ya que Friedkin quería que Blair asumiera la carga en su lugar. "Billy Friedkin vino a verme antes de que empezáramos a rodar y me dijo: 'Si no haces toda esta película, la película será una broma'", recuerda Blair. El dormitorio del set, donde pasaba la mayor parte de sus días, se mantenía a una temperatura glacial de cero grados, de modo que el aliento de cualquiera que entrara dejaba un rastro fantasmal en el aire. Mientras que a los demás les daban pesados abrigos y gruesas prendas de punto, Blair soportaba el frío sólo con un fino camisón de gasa. Del mismo modo, las dos horas que pasaba en la silla de maquillaje cada mañana las toleraba sin rechistar. Incluso cuando, como recordó años más tarde, el maquillaje era tan cáustico que le quemaba la cara.

Se recordará que Blair pasa buena parte de El exorcista en paroxismos de furia, con su cuerpo inerte al capricho de un miembro del equipo que tira de las cuerdas de su arnés. Viendo ahora la película, y la violencia de sus sacudidas, no es de extrañar que Blair sufriera una lesión medular. Una fractura en la espalda se convirtió en escoliosis, dejándola con dolores crónicos durante años. "La lesión de espalda fue mucho más grave de lo que imaginaba y afectó negativamente a mi salud durante mucho tiempo", declaró Blair más tarde. Por su parte, Friedkin ha reconocido los peligros de su rodaje, tanto físicos como de otro tipo. "Sólo por la gracia de Dios nadie resultó herido o muerto en esas películas", dijo sobre El exorcista y Contacto en Francia, de 1971, con su famosa y peligrosa persecución en coche. "Contacto en Francia ponía en peligro la vida de muchas personas. El Exorcista amenazaba la cordura de esa maravillosa niña de 12 años".

Blair ya ha hablado anteriormente de cómo su mentalidad adolescente supuso una eficaz capa de protección entre ella y los temas oscuros de la película. "Hay que entender que cuando hicimos El exorcista, yo era ante todo una niña", dijo. "Así que cuando leí la novela por primera vez antes de presentarme al casting, lo vi más desde la perspectiva de un niño: ¿cómo iban a hacer esas cosas? ¿Cómo iba a levitar la cama? Ese tipo de cosas". Más tarde agregó: "El exorcista era una obra de ficción. Entonces no me daba cuenta de que trataba algo de la realidad". En la misma línea, Friedkin fue capaz de obtener una interpretación tan madura de su estrella dando rienda suelta a la naturaleza infantil de Blair. "Ella considera la película como un gran juego. No sabe que nada de esto tiene que ser pornográfico, sucio o vil", afirma. Friedkin engatusaba a Blair con batidos cada vez que tenía que hacer algo especialmente difícil, que eran muchas veces. Las discusiones teológicas sobre el texto se quedaban en la puerta.

Si la película en sí no hizo daño, la atención mediática resultante sí lo hizo. El exorcista fue un éxito inmediato, aunque controvertido. Como era de esperar, la película atrajo una enorme atención religiosa y Blair fue acusada de glorificar a Satanás. El influyente evangelista cristiano Bobby Graham declaró que la película estaba manchada por el mismísimo Diablo. Blair recordaría las amenazas de muerte que recibió y cómo la gente la abucheaba por la calle. "Se contrató a la policía para que viviera en mi casa", dijo. El estudio de cine contrató a un guardaespaldas para proteger a Blair. De lo que no pudieron protegerla fue de los medios de comunicación.

Blair en una foto reciente.

Trasladada por todo el mundo en una gira de prensa, se convirtió en el rostro del Exorcista y en su portavoz de facto. Blair, que entonces tenía 14 años, fue interrogada intensamente sobre la fe, Dios, el Diablo, el mal y el estado de la religión. "Cuando se estrenó la película, no estaba preparada para la cantidad de presión que me cayó encima", afirma. "Sobre todo la presión de la prensa, que pensaba que yo tenía todas las respuestas sobre la fe y el catolicismo. Probablemente fue lo más horrible que te puedas imaginar".

Es un consuelo que, en medio de las amenazas de muerte y los interrogatorios religiosos, Blair recibiera los elogios que merecía. "Sea cual sea la reacción de cada uno ante la película, la interpretación de Linda debe considerarse la más poderosa y conmovedora jamás ofrecida por una joven actriz en su primer papel", se lee en un artículo de The New York Times de 1974. Obtuvo un Globo de Oro a la mejor actriz de reparto y una nominación al Oscar, aunque perdió frente a Tatum O'Neal, de 10 años, en lo que Variety denominó "la batalla de las nenas".

El exorcista ensombreció durante mucho tiempo la vida de Blair. En los años siguientes, fue encasillada en el papel de adolescente indefensa en películas directas a la televisión como Nacida inocente (1974) y Sarah T - Retrato de una joven alcohólica (1975), y más tarde protagonizó películas de serie B como Hell Night (1981), Chained Heat (1983) y Savage Streets (1984). Cuando tenía 15 años, Blair empezó a salir con el cantante de "Jessie's Girl" Rick Springfield, 10 años mayor que ella. En su biografía de 2010, Springfield relata su relación con todo lujo de detalles: "Soy su primer amante y ella aprende con entusiasmo. Compartimos el amor por los perros y el sexo, por separado, no combinados" (Los dos parecen seguir en buenos términos, compartiendo su pasión por los derechos de los animales). En 1977, Blair fue acusada de venta y posesión de cocaína. Ese mismo año se estrenó El exorcista II, aunque esta vez con total desdén. Blair volvió a interpretar a Regan por última vez junto a Leslie Nielsen en la parodia de 1990 Repossessed.

Sus últimas apariciones en la pantalla fueron hace más de dos décadas: un cameo no acreditado como reportera de noticias en Scream (1996), de Wes Craven, y luego el papel ligeramente desconcertante de la casera de S. Club 7 en la serie de nueve episodios de 2000. "Hice S. Club 7 porque era ligero. Es una banda de adolescentes de Inglaterra", dijo en una entrevista ese año, explicando cómo quería ser reconocible para una nueva generación. "Son número uno en Fox Family y en la BBC. Es internacional. Necesitaba que los niños se acercaran y dijeran 'Usted es la señora de S. Club 7', que es lo que hacen ahora. Y me gusta que los niños me miren. Es divertido. Hacen esas caritas".

Fuera de la pantalla, Blair se ha dedicado a defender los derechos de los animales; en 2004 fundó la Linda Blair Worldheart Foundation, que rescata y rehabilita animales maltratados y abandonados. Con este fin, aprovecha su fama en El Exorcista para hacer el bien, subastando a menudo carteles firmados de la película para organizaciones benéficas de animales. Reflexionando sobre su papel en la película seminal, Blair ha dicho que no dejaría que su hijo lo hiciera.

"No puedo estar en desacuerdo con la gente", dijo. "Sólo puedo decirles que no lo entendí. Nunca supe de qué iba aquello. Me pareció muy raro que tuviera una cruz y que la estuviera metiendo en una caja y diciendo cosas terribles. Pero tengo que decir que no lo entendí". En una entrevista de 2000, Blair reflexionó sobre cómo podría ser su vida si no hubiera entrado en la sala de audiciones de Friedkin en 1972. "Quizá sería veterinaria en Connecticut", dijo. "Probablemente estaría casada y tendría hijos. Probablemente sería así".

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.