Ante los aplausos de los y las presentes en el Anfiteatro I de la Universidad Nacional de Salta, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, comenzó la conferencia “Ciencia y Desarrollo en Salta”, de la que participaron autoridades y comunidad universitaria, agrupaciones políticas, y referentes sociales.

En la parte más politizada de su discurso, Filmus recordó que en este momento de elecciones existe una gran preocupación, dado que el candidato de La Libertad Avanza “Planteó privatizar el Conicet, arancelar las universidades, terminar con las investigaciones y que cada investigador salga a buscar sus inversiones”.

“Lo que está en discusión es si vamos a ser un país que puede agregar valor a partir de la capacidad de nuestra gente y de la inversión en ciencia y tecnología. Hoy tenemos posibilidades enormes en cuestiones como el desarrollo de hidrógeno y litio, lo que nos va a permitir no tener que comprarles el trabajo a otros países. Creo que tenemos que dar un debate profundo. No vamos a poder consolidar la democracia si no hay políticas de Estado que trasciendan los gobiernos. Si no logramos esto después de 40 años de democracia estamos en un problema”, señaló el ministro.

Asimismo, recalcó que “No es solo una cuestión ideológica ni de debate ideológico, sino que refiere al modelo de desarrollo del país”. Describió que se debe evitar que se corte la posibilidad que tiene Argentina de desarrollo de hidrógeno y litio para que "podamos colocar en el mercado internacional valor agregado y no tener que comprar trabajo a otros países. También se debe romper con los desequilibrios regionales”, describió y ponderó la presencia del “estado nacional” por sobre el mercado.

“No hay una Argentina distinta sin ciencia y tecnología. No conozco ningún país que se haya desarrollado sin universidades, sin ciencia y sin tecnología. Somos pocos, pero sustantivos”, señaló al agregar que existen en el país alrededor de 50 mil investigadores.

“No puede haber una investigadora e investigador, docente y estudiante universitario que sea neutral en esta discusión”, resaltó al mencionar que en esta semana que queda hasta las elecciones de balotaje es preciso “salir a las calles” y a los diferentes lugares de estudio y trabajo para explicar por qué es necesario el desarrollo de la ciencia y tecnología y por qué que haya trabajo en este país depende en gran parte que se logre trasmitir al sector productivo las innovaciones e investigaciones que se desarrollan.

Capital de la astronomía

Antes de la conferencia el ministro fue recibido por el gobernador Gustavo Sáenz, con quien se interiorizó sobre la marcha de las obras que se ejecutan en el marco del Programa Federal Construir Ciencia.



“Venimos de una conversación con el gobernador donde repasamos las inversiones que el Ministerio de Ciencia y Tecnología está haciendo aquí en Salta. Son inversiones que nunca en la historia se habían hecho aquí. Estamos llevando adelante tres licitaciones en el marco del Programa Federal ConstruirCiencia, una de las obras ya comenzó. El Centro de Interpretación ʽSalta, Ventana al Universoʼ va a permitir divulgar los proyectos QUBIC y LLAMA que coordina el secretario de Articulación Científica y Tecnológica, Juan Pablo Paz”, mencionó el funcionario nacional en la Universidad.

Entre los proyectos mencionados se encuentra QUBIC, ubicado en el paraje Alto Chorrillos a 4.980 metros de altura sobre el nivel del mar y próximo a la localidad de San Antonio de los Cobres, donde se encuentra el observatorio cosmológico. El instrumento astronómico de clase mundial busca rastrear el comienzo del Universo.

Alto Chorrillos también albergará al radiotelescopio argentino-brasileño LLAMA (LargeLatin American Millimiter Array) para observaciones astronómicas en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas. De esta manera, el noroeste argentino se transformará en un centro de atracción científica a nivel nacional, regional y global.

El Ministerio de Ciencia de la Nación destinó 214.318.761 pesos para estos proyectos.

En ese sentido, Filmus describió que con la puesta en marcha de estos proyectos Salta se convertirá en la capital de la astronomía, junto con San Juan. También refirió que se están llevando adelante dos licitaciones, de los Institutos de investigaciones INENCO (Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional), INIQUI (Instituto de Investigaciones para la Industria Química) y el Hub de Innovación que realizan junto con la Universidad de Salta.

El ministro además contó que existe un cuarto proyecto que se realizará en Salta y se licitará a fin de mes. También se refirió a las inversiones enmarcadas en “Equipar ciencia” en cuyo marco se le adjudicó a la provincia un total de 16 equipos por un monto total de 5.318.913 dólares.

“Esta inversión es posible porque Argentina por primera vez en su historia tiene una ley, votada por unanimidad para inversión en ciencia y tecnología”, dijo. En ese sentido hizo hincapié en que el país había llegado al 0,37 % del PBI en 2015, y durante el gobierno de 2015 a 2019 esa gestión hizo caer esa inversión del 0,37% al 0,22% “Hizo caer casi a la mitad y lo que la ley permite es ir invirtiendo hasta llegar al 1% de inversión pública”, destacó.

Leyes y ciencias

Filmus enmarcó su discurso en leyes aprobadas en el Congreso Nacional que se refieren al apoyo estatal al desarrollo de la ciencia y tecnología. Tal es el caso de la Ley 27614, de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la recientemente aprobada Ley 27.738, sobre un Plan Nacional de apoyo e innovación.

También mencionó la Ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología, N° 26.270, y su modificatoria, N° 27.685, incluye a la nanotecnología, y la Ley Nº 27.506, de Economía del Conocimiento, que apunta a promover nuevas tecnologías, generar valor agregado, fomentar el empleo de calidad, facilitar el desarrollo de MiPyMEs y aumentar las exportaciones de las empresas que se dediquen a servicios basados en el conocimiento.

Ley del Plan Nacional 2030

Al respecto de la ley que aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, el ministro señaló que el texto establece el conjunto de políticas para el sistema de ciencia y técnica para la próxima década y traza los 10 desafíos nacionales y las estrategias I+D+i (de investigación y desarrollo) para abordarlos.

Esta fue propuesta por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación luego de un trabajo en colaboración con provincias, regiones, organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), y su debate con actores de otros ámbitos.

“Nos hemos planteado 10 grandes temas a partir de la Ley del Plan Nacional 2030: transición energética, biotecnología aplicada a la salud como al sector agropecuario, mejorar la calidad de la educación, y un tema fundamental como lo es desafío espacial, entre otros”, dijo Filmus.

El ministro recordó que la mencionada ley posee un “artículo muy sabio” que hace alusión a la federalización de la ciencia: “En dos años hemos dado una vuelta copernicana respecto de la perspectiva de inversión. El 80% en inversión en ciencia era en la ciudad de Buenos Aires, hoy en día el 80% de la inversión del Ministerio es en el conjunto de las provincias”.

En la conferencia estuvieron el rector de la UNSa, Daniel Hoyos, el senador provincial Walter Wayar, la senadora nacional Nora Giménez; el secretario de Cultura de Salta, Diego Ashur Mas; el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología por la provincia de Salta, Matías Cánepa, y referentas sociales y feministas.

Al finalizar la charla el secretario de Articulación Científica y Tecnológica, Juan Pablo Paz, y el rector de la UNSa recorrieron institutos de investigación que funcionan en el predio universitario, tales como el Instituto de Biología Molecular, el Laboratorio de Difracción de Rayos X, el Laboratorio de Microscopios Electrónicos de Barrido y el Instituto de Patología Experimental.