"Es con historia. Es con memoria. Es con derechos", fue el lema de la histórica Marcha que ayer celebró los 20 años de continuidad en la capital de la provincia de Salta.

Al caer la tarde de un día muy caluroso, con temperaturas que superaron los 40 grados, el colectivo LGBTQ+ concentró desde las 17 en la intersección de la avenida San Martín y la calle Lavalle. Pasadas las 19, comenzó el recorrido previsto: primero por la avenida que, en parte, atraviesa el parque que lleva el mismo nombre; luego atravesó las populosas calles Pellegrini y Urquiza; finalmente siguió por Buenos Aires para concluir rodeando la céntrica plaza 9 de Julio.



La marcha estuvo atravesada por la coyuntura política, a una semana del balotaje presidencial. "Si gana (Javier) Milei, perdemos nuestros derechos. Será un retroceso", anticiparon varies de les consultades por Salta/12. "En Francia a nadie se le ocurre ir contra el colectivo, aunque tuvimos a Marine Le Pen que por poco gana", recordaron dos turistes que compartieron la marcha con les salteñes.

Sin embargo, otres admitieron que no toda la comunidad es consciente del momento político que disputa el domingo próximo. "Creo que a 40 años de democracia, muches de nosotres, particularmente les jóvenes, nunca perdieron a un compañere en las calles o en manos de la policía. Eso pasa porque creen que la militancia es únicamente participar cada año en la marcha del orgullo. Hay que militar y comprometerse, porque peligran nuestros derechos", dijo Gustavo mientras llevaba una de las banderas que acompañó la marcha. Ese paño declaraba "ni un derecho menos, ni un ajuste más".

Con temas de Queen y la era pop resonando desde poderosos parlantes, al menos cuatro cuadras con salteñes que integran el colectivo se desplazaron por las populosas arterias de la capital salteña, bajo la mirada de transeúntes que optaron por aplaudir, filmar por curiosidad o sonrojarse ante alguna desnudez. Cuando el grupo atravesó el Mercado de Flores de la esquina de Pellegrini y Urquiza, las venderoras tiraron pétalos de flores a les marchantes. "Lo hacemos todos los años, porque las apoyamos", dijeron algunas de las vendedoras a este medio.



(Imagen Analía Brizuela).

"No voto a Milei, pero tampoco creo que ningún político esté bien. Soy más anarquista en ese sentido", concluyó una joven que colaboraba cargando la gigantesca bandera del colectivo. "Fui una de las primeras trans candidata a intendente", dijo Fernanda Janet Ramos que en marzo de 202 anunció en Cafayate que disputaría la intendencia de la ciudad vallista por el espacio Salta Avanza con Vos, que llevó como candidato a la intendencia de la ciudad de Salta a Marcos Urtubey. En agosto su posición fue diferente, y optó por disputar una banca como diputada nacional por Unión por la Patria. "La verdad es que peligran las leyes por las que tanto luchamos", dijo. "Queremos viviendas, queremos la identidad trans. Queremos trabajar y demostrarle a la gente que queremos ir por más", agregó. Sobre el libertario, al que apoyó en el primer semestre del año, afirmó que "se involucró con gente bastante mala", por los vínculos con el espacio Pro de Mauricio Macri. A su entender, peligra todo el colectivo LGBTQ+. "Hoy en día puedo decir con orgullo que soy Fernanda Janet, pero si viene Milei vamos para atrás".



"Milei es homofóbico y se plantea un escenario muy procupante para el colectivo", dijo una salteñe que hace cuatro años participa en la marcha. "Hay compañeres aquí que están marchando por 'Massa sí, Milei no', pero la tendencia sobre el candidato de la ultraderecha es muy fuerte", concluyó. En otro sector, les marchantes continuaron compartiendo con este medio sus opiniones sobre la coyuntura política. "El mensaje de Milei es claro sobre su intolerancia a las minorías, las disidencias y lo peor que nos puede pasar es que gane el candidato de la ultraderecha. Confunde a los votantes cuando las propuestas son muy claras". Otras opiniones no fueron favorables al espacio de Unión por la Patria. "Hay que arriesgarse. Sabemos que si gana Massa lo económico no mejorará", aseguró Genaro, participante en la marcha con un grupo de amigues. "Tampoco creo que se pierdan derechos porque gane Javier Milei: el movimiento es muy fuerte", dijo en alusión al colectivo LGTBQ+.

(Imagen Analía Brizuela).

Varios espacios confluyeron en la marcha del orgullo de ayer, como la Fundación Orgullo LGBT, Arpías; también Pan y Rosas, del Frente de Izquierda, y el PTS. "Nosotros estamos en contra de cualquier ataque a las minorías, como el caso palestino. Javier Milei y Sergio Massa se manifestaron a favor del estado israelí", apuntó Verónica, que cargaba un cartel reivindicando la causa del pueblo palestino. "No reivindicamos al grupo Hamas, pero tampoco estamos en contra del pueblo judío. En muchos lugares del mundo, parte del pueblo judío se manifiesta en contra del genocidio en Gaza, sobre todo porque mueren muchísimos niños. El movimiento LGBT no puede estar ajeno a lo que ocurre en el mundo".

La militante, que además es docente en un secundario salteño, opinó sobre el desapego de algunos marchantes a la coyuntura política del balotaje. "Hay una realidad que ellos sienten que sus familias hace muchos años no tienen nada. Muchos de ellos ya trabajan, en negro y totalmente precarizados. De ese modo, para ellos es difícil ver que hay derechos que se pueden perder. Incluso no pueden advertir que los derechos se ganaron en las calles por medio de una lucha enorme", opinó.



La marcha recibió el apoyo del MST y el Nuevo Más, que además compartió el apoyo a las minorías étnicas que se encuentran bajo fuego del sionismo israelí. "El mensaje de Milei es claro sobre su intolerancia a las minorías, las disidencias y lo peor que nos puede pasar es que gane el candidato de la ultraderecha. Confunde a los votantes, es su estrategia", analizó la militante Andrea Villegas, que disputó una banca a diputada nacional por el Frente Izquierda de los Trabajadores Unidad en las últimas PASO. "En Argentina hay reserva moral, queremos vivir en democracia aunque nosotros somos críticos", opinó. " Nosotros les pedimos a la clase trabajadora porque es negacionista, pro dictadura, anti derechos . Nosotros no vamos hacer una campaña de voto en blanco, pero tampoco podemos apoyar a Sergio Massa cuando está realizando el ajuste con más inflación y salarios de miseria".



Les marchantes finalizaron el día del orgullo por la calle España frente a la Catedral Basílica, que permaneció vallada y con fuerte custodia policial. No faltaron los carteles en alto como "Tijeras sí, motosierra no" o "Milei votaría a Videla", cerrando la celebración de los 20 años del orgullo gay en la conservadora Salta.