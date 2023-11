Germán Todino (Dodge) planificó la manera de quitar a Juan Martín Trucco (Dodge) su primera victoria en el Turismo Carretera y ejecutó el ataque en la última vuelta de la penúltima fecha del año, en la pista de Toay (La Pampa). El agónico cierre incluyó un toque entre los protagonistas que elevó la polémica y birló al de Tres Algarrobos de su esperado festejo, llevando la alegría por tercera vez en el año a la ciudad bonaerense de Rivera. El avance de Marcos Landa (Torino) tuvo su premio en el tercer escalón del podio en la 14ta fecha de la temporada, de donde Mariano Werner (Ford) volvió a salir como líder de la Copa de Oro RUS con notable diferencia.

Se cumplió este domingo la regla de las vueltas importantes, pues solo se necesita liderar en la última para ganar una carrera. Aún dominando en 29 de los 30 giros, a Trucco se le frustró el primer triunfo en 195 participaciones en la categoría más importante del automovilismo argentino. No sin un litigio posterior, porque el equipo Di Meglio Motorsport presentó una denuncia para que se revise la maniobra trascendental. En el último tránsito se preparó Todino para salir de la chicana cerca de su rival, tanto que se produjo un leve toque -trompa y cola- entre uno y otro, que fue imperceptible desde un ángulo y exagerado desde otro por el desliz de quien fue líder hasta que al final de la recta, a más de 230 km/h, la historia cambió de dueño y Todino se impuso habiendo liderado sólo desde la última curva de la carrera.

"Hubo una denuncia, se pidieron las cámaras a bordo de ambos autos, se analizaron y llegamos a la conclusión de que el ganador es Todino" - Carlos Garrido (Comisario Deportivo)

Las tres victorias de Todino en 2023 fueron con Dodge, las anteriores con Torino - PRENSA ACTC

La sensación de Trucco era otra: "Germán comete un exceso, a mi criterio, que me pone de costado y me supera". Inmediatamente contestó Todino, con una sonrisa, pidiendo "que no se queje" porque "fue un toque en plena aceleración". Al final, el chico de 23 años que entre semana trabaja en el campo y lleva bien calzada su boina, celebró habiendo liderado los últimos 400 metros, logrando la quinta victoria en 46 carreras, junto al Maquin Parts Racing. Con semejante controversia pasó desapercibido el uruguayo Landa, que a pesar de largar en posición avanzada debió recuperar desde el 20° lugar por un trompo en competencia. Obsequió al público una escalada fundamental para llegar al tercer lugar en una carrera inolvidable que, con otro guión, lo podría haber tenido entre los candidatos al triunfo.

Werner jugó callado

El retraso del líder de la Copa de Oro RUS extendió las ilusiones de varios pilotos en el campeonato. Porfiando una posición en la serie clasificatoria perdió posiciones y se replanteó la estrategia para la Final del equipo Fadel Racing, largó en el puesto 16 y por esa zona se mantuvo pues terminó 15°, sin roces ni presiones gracias a la diferencia de puntos que acumuló ganando en Rafaela hace pocas semanas. En el play off Werner suma 172 unidades y una renta de 38,5 puntos sobre el Chevrolet del balcarceño Santiago Mangoni (133,5) habiendo 70,5 en juego. Con chances matemáticas siguen Trucco (125), Julián Santero (122,5), Todino (121), Landa (111,5), Valentín Aguirre (111) y José Manuel Urcera (109).

Gurisito soñador

Para extender la definición del torneo de TC Pista hasta la última fecha, en La Pampa logró la victoria Agustín Martínez (Ford), el entrerriano hijo de Omar Martínez que busca su ascenso a la máxima. Se impuso al sanjuanino Tobías Martínez (Chevrolet), que llegará con 67,5 puntos de diferencia habiendo 70,5 en juego en la última carrera, en tanto que tercero fue el pinamarense Hernán Palazzo, marcando el primer podio de Toyota en la categoría previa al TC. La última fecha de ambas divisiones será el 2 y 3 de diciembre en "El Villicum" de San Juan.