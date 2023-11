“Somos unos malditos locos fanáticos del True Crime”. La frase pertenecía a Only Murders in the Building¸ aunque le cae más que bien a Based on a True Story (el martes 14 será su estreno por Universal+). Comedia de enredos, seguidores de podcast de sanguinarios y algo de thriller se dan lugar en esta producción encabezada por Kaley Cuoco (The Flight Attendant) y Chris Messina (The Mindy Project). La trama sigue a una pareja en la dulce espera, que busca capitalizar su obsesión mediática realizando un programa sobre “el destripador del oeste”, el asesino serial y último grito de la moda en la siempre enérgica Los Angeles.

Un poco como si Lucille Ball investigara al homicida de la semana. O una comedia de reenamoramiento con un killer suelto. Así es Based on a True Story, según sus protagonistas. “Los dos toman una decisión terrible tras otra. Nathan siempre está tratando de complacer a Ava y hacerla feliz. Y él está desesperado por volver a encarrilar este matrimonio, así que cuando ella se emociona tanto con la idea de hacer este podcast sobre este asesino, realmente no piensan en nada más. Es ese costado racional que te obliga a hacer algo muy estúpido”, graficó Cuoco. La producción ya tiene confirmada su segunda temporada.