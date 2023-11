Fabián Berlanga, el candidato de la Agrupación "Primero Vélez", ganó con amplitud los comicios realizados este domingo en la institución de Liniers, y con mucha emoción afirmó que "ahora el club vuelve a ser de los socios".



El flamante titular velezano, que asumirá su cargo junto a su comisión directiva el próximo miércoles 22 por el período 2024-26, aseguró también que "ahora viene lo más difícil".



"Es que sabemos que vamos a encontrar un club en un muy mal estado, no sólo en lo futbolístico sino también en el plano institucional", añadió.



Al referirse puntualmente al angustiante momento futbolístico, Berlanga sostuvo que luego de la asunción "habrá un último partido en el que se jugará la permanencia", que será el que Vélez afrontará en Liniers ante un rival directo como Colón.



"No podemos cambiar nada y queda confiar en el cuerpo técnico y los jugadores y apoyar con mucha energía positiva. Seguro el clima ya será otro y la cancha se va a llenar", agregó.



Y sobre la relación, hasta ahora de poca comunicación con AFA, el nuevo presidente aseguró que "habrá que ir esta misma semana a Viamonte. Somos Vélez, un club campeón del mundo, y no podemos vivir esta angustia que da bronca, porque se podía haber evitado trabajando de otra manera".



Y para cerrar Fabián Berlanga, acompañado del nuevo vicepresidente primero, Augusto Costa, enfatizó que "se va a hacer una auditoría para que el socio de Vélez sepa qué pasó con el club en los últimos seis años. Y vamos a recuperar lo que nos sacaron a los socios. Por eso vamos a abrir la Villa Olímpica para que el socio vaya y disfrute".