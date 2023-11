En la ciudad de Mar del Plata, Axel Kicillof encabezó un encuentro con militantes en el que pidió "darle una victoria contundente" a Sergio Massa en el territorio bonaerense para garantizar que el candidato de Unión por la Patria (UxP) se imponga en el balotaje del próximo 19 de noviembre: "Desde Buenos Aires ya dijimos que necesitamos universidad pública y gratuita y eso va a estar en el cuarto oscuro, y se llama Sergio Massa", aseguró.

El gobernador aseguró que es clave "insistir e ir a convencer" a los votantes indecisos o que hayan votado a otras fuerzas políticas en la primera vuelta y en las PASO: "Necesitamos este esfuerzo adicional y tiene que ser inclaudicable. Tenemos que ir a hablar con los radicales, que están viendo que no pueden votar a Milei porque es un hombre que se compró un puching ball y le puso la cara de Alfonsín", dijo durante el acto realizado junto al Museo MAR en el que fue acompañado por la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta.

"Hay que abrazar e ir a buscar a todos, a los que se quedaron en la casa", pidió Axel Kicillof y agregó que es importante "respetar a cada uno pero dar la discusión" e "ir a buscar de nuevo a los que votaron a Bullrich, a Rodríguez Larreta, a la izquierda", porque "las medias tintas son medias tintas".

Destacó también que ésta "no es cualquier elección", sino que "todo lo que defendemos está en juego", y llamó a "poner la boleta que defiende nuestros derechos". Dijo también que en el debate del pasado domingo el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, "mostró un enorme desconocimiento del funcionamiento del Estado" y que nadie "nadie que defienda los clubes de barrio, la salud y la educación" públicas puede votarlo. "Esta elección tiene que ver con la que pasó: sí a la memoria, la verdad y la justicia, y a la soberanía de las Islas Malvinas, que no se negocia y no se vende".

Axel Kicillof en Mar del Plata - Foto: Florencia Ferioli

Kicillof destinó un pasaje de su discurso al debate presidencial entre ambos candidatos que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la UBA y aseguró que "fue muy descriptivo" y dejó claro que "Milei tiene un profundo desconocimiento de cómo funciona el Estado y no conoce el comercio internacional".

Le advirtió a los votantes que la propuesta del libertario es una "estafa electoral" y que "no quería decir lo que repitió toda la campaña". Destacó también que es evidente el cambio en sus intervenciones porque "viene diciendo una particular cantidad de cosas que hoy le han recomendado que no diga más".

Kicillof participó además de la inauguración de la Estación Transformadora de la localidad de Vivoratá junto a la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, el jefe comunal del partido de Mar Chiquita, Jorge Paredi, y el intendente electo, Walter Wischnivetzky. La obra contó con una inversión estatal de 450 millones de dólares e incluye el tendido de una línea de alta tensión de más de 400 kilómetros, desde Bahía Blanca. El gobernador defendió el rol del Estado y señaló que "ningún privado y ningún individuo" es capaz de realizar esa inversión para una obra de ese tipo y advirtió sobre "las recetas truchas de Milei" respecto de la obra pública. Además, Kicillof se reunió con intendentes de la Quinta Sección Electoral "para conversar sobre la necesidad de seguir invirtiendo en obra pública en cada municipio".