Los choferes de cuatro empresas de larga distancia paralizaron desde anoche y por tiempo indeterminado el servicio de micros hacia el interior del país y algunas ciudades del exterior en demanda del pago del 21 por ciento pactado con el Ministerio de Trabajo ante la falta de un acuerdo paritario. La medida de fuerza, que tiene el aval de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) podría extenderse a otras diez compañías, en caso de que no haya una respuesta positiva para los trabajadores.

El titular de la UTA, Roberto Fernández, aclaró que el gremio tomó "todos los recaudos para paralizar los servicios de larga distancia de aquellas empresas que desconocieron los aumentos y no parar todo el transporte en general". Ellas son TATA, San José, Flecha Bus y Vía Bariloche. Las dos últimas, denunció el sindicalista, “están cerrando” los galpones donde se guardan los micros en Barracas y en la ruta 197, lo cual "significa un lock out patronal".

Las compañías no tardaron en responder. Según la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), "no existe a la fecha ningún acuerdo firmado entre las cámaras representativas de la actividad y el gremio", y por lo tanto dejó claro que el pago del incremento dispuesto en la resolución 595/2017 es de “imposible cumplimiento”. Además, recordó que así se lo notificó a la cartera que encabeza Jorge Triaca en un escrito entregado el 28 de agosto último, que contó con el apoyo de la Cámara Argentina de Transporte de Pasajeros (Catap).

"Los trabajadores no podemos permitir que algunos empresarios no quieran pagar los salarios con los aumentos otorgados por una resolución del Ministerio de Trabajo", remarcó Fernández y advirtió que si la situación no se resuelve en las próximas horas, se sumarán más paros de manera escalonada en otras firmas.

A partir del martes no funcionarán los servicios de las empresas Chevallier, Urquiza, Empresa Argentina y Sierras de Córdoba. Y desde el jueves paralizarán los servicios la Crucero del Norte, Plusmar, Veloz del Norte y Andesmar, entre algunas.