El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, polemizó con Mauricio Macri en torno a la situación del sector industrial. “Hoy después de mucho tiempo podemos decir que la Argentina está creciendo. Eso se traduce en más fábricas que crecen y más argentinos con trabajo”, saludó el Presidente en un mensaje grabado los empresarios que se reunieron en ese municipio del conurbano para celebrar el Día de la Industria y el intendente no se lo dejó pasar: dijo que esa no es la realidad y le reclamó no abrir las importaciones e impulsar la producción nacional.

El cruce de declaraciones se dio en el marco del encuentro con empresarios que la Municipalidad de San Martín realizó ayer. Macri no fue, pero envió un mensaje en tono de campaña. De inmediato, ante el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, Katopodis tomó la palabra y señaló: "Con mucho respeto necesitamos, señor Presidente, que el camino que la Argentina siga para recuperar un sendero de crecimiento sea el de apoyar a los empresarios, no abrir las importaciones y trabajar para que la producción nacional sea el eje central de la agenda del gobierno".

El intendente de San Martín aclaró que no es de “poner palos en la rueda”, pero marcó que el relato de Macri no refleja lo que ocurre con la industria. “Es la realidad que me cruzo todos los días cuando visito las empresas y camino las calles y los barrios", señaló Katopodis.