Juan Román Riquelme-Jorge Amor Ameal será la fórmula del oficialismo que competirá en las elecciones de Boca Juniors del próximo sábado 2 de diciembre, luego de que la oposición presentara una lista unificada con el binomio conformado por Andrés Ibarra-Mauricio Macri.

En medio de la fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas, Boca atraviesa horas clave. Este martes era la fecha límite para que se cierren las listas. Entonces se dio a conocer la fórmula del oficialismo y lo que aparecía como un rumor finalmente se concretó: Riquelme será el candidato a presidente y -ante todo pronóstico- Ameal irá de vice.

Faltaba la respuesta del oficialismo boquense y finalmente llegó. Si bien la principal opción que desde el club de la Ribera se manejaba en los últimos días era que encabezara Ricardo Rosica con Román, o que Agustín Vila acompañase al ídolo xeneize, a la postre ambos se bajaron, por lo que Ameal conformará la dupla oficialista con el Diez.

Riquelme es el vicepresidente segundo de la actual gestión que preside Ameal, y será la primera vez que integre una fórmula, ya que en la anterior elección, la del 8 de diciembre de 2019, el vicepresidente primero resultó Mario Pergolini, quien ahora apoya a la lista opositora.



No ha habido un anuncio formal en una conferencia de prensa en el oficialismo como sí la que realizó el último lunes la oposición, que cerró filas detrás de Ibarra-Macri, cuyo entrenador en caso de ganar los comicios sería Martín Palermo, actual DT de Platense, club que a su vez tiene en mente renovarle el contrato al Titán, que no sólo logró mantener al Calamar en Primera División sino que, además, todavía tiene chances de meterse entre los cuatro primeros de la Zona B de la Copa de la Liga.



A ellos se sumó Diego Lajst, representante de "Boca, La Causa", mientras que Jorge Reale, de "Familia Xeneize", optó por bajar su candidatura. En cuanto al resto de los espacios que habían expresado en su momento las ganas de competir, no hubo nuevos pronunciamientos.



Lo cierto es que el legendario enganche xeneize de 45 años podría cumplir su sueño de ser el máximo dirigente de la institución de la Ribera acompañado por el actual presidente Ameal, de 75 años.



En la gestión de cuatro años de la actual conducción, Boca ganó seis títulos: dos del torneo largo y cuatro copas de la Liga Profesional, además de la Copa Argentina de la temporada 2019-2020.



En la actual temporada llegó a disputar la final de la Copa Libertadores, que el equipo dirigido entonces por Jorge Almirón (quien renunció al día siguiente) perdió ante Fluminense por 2 a 1 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro en tiempo suplementario.

Para ingresar a la Copa Libertadores 2024, al equipo conducido ahora por Mariano Herrón le queda ganar la Copa Argentina. El próximo miércoles 22 de noviembre debe disputar una de las semifinales ante Estudiantes de La Plata. La otra llave la integran San Lorenzo y Defensa y Justicia.



Así las cosas, Román competirá contra la figura de Macri, más allá de que a la cabeza de la lista opositora estará Ibarra, ex ministro de Modernización de la Nación y ex gerente general de Boca.



Por otra parte, en cuanto a las elecciones, si bien Boca tiene cerca de 350.000 socios entre los plenos y adherentes, por estatuto no todos podrán votar.



Los socios habilitados serán aquellos de la categoría Activos y vitalicios, que son cerca de 98.000, y que tengan más de dos años de antigüedad.



Según diversas estimaciones, se calcula que en estas elecciones podrían asistir entre 50 y 60 mil socios: sería todo un record, ya que en las anteriores del 2019 sufragaron 39.500 personas.

