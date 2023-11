El balotaje entre los candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el de La Libertad Avanza, Javier Milei, será este domingo 19 de noviembre, y la Cámara Nacional Electoral (CNE) mantiene abierta su página oficial para consultar el padrón de la Ciudad de Buenos Aires a través del número de DNI. Se recomienda concurrir a votar con esa información porque agiliza el trámite y reduce las demoras.



A través del mencionado sitio, se puede obtener el nombre y la dirección del establecimiento en el que votan, el número de la mesa asignada para sufragar y el número de orden en el que están en el padrón electoral.









Qué documento es válido para votar

Los documentos válidos para votar son:

Libreta Cívica Libreta de Enrolamiento DNI verde DNI celeste DNI tarjeta

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.





Cuándo asume el nuevo presidente

Quien resulte electo en las Elecciones Nacionales 2023 asume el 10 de diciembre, cuando se cumplan 40 años de democracia ininterrumpidos en Argentina.

¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio. Quienes no concurran a votar deben justificar por qué no fueron. Aquellos que no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa.

Están habilitados para votar los 2.533.092 electores que figuran en el padrón porteño y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.

