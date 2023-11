El Ejército israelí anunció este martes que sus tropas capturaron varios edificios militares y gubernamentales del grupo islamista Hamas en la Franja de Gaza, donde el número de muertos superó los 11.300 de acuerdo a las autoridades del enclave palestino. Hamas, por su parte, acusó a Israel de haber organizado una "mala puesta en escena" al anunciar que tenía indicios de que los comandos del movimiento islamista retuvieron rehenes en un hospital infantil de Gaza.

La vocería militar de Israel informó que "las fuerzas de combate combinadas de la Séptima Brigada controlaron la sede de la asamblea legislativa y del gobierno de Hamas, el cuartel general de la policía y una facultad de ingeniería utilizada para la producción y el desarrollo de armas". Según la fuente, entre estos edificios que fueron capturados en los últimos días, se incluye un centro de entrenamiento, una sala de comando y control y un complejo usado para detenciones e interrogatorios.

"Las fuerzas de combate combinadas de la Brigada Golani aseguraron con éxito la residencia del gobernador, identificada como una instalación utilizada por la organización terrorista Hamas", agregó el Ejército israelí, que detalló que "este edificio albergaba tanto las oficinas militares y policiales de Hamas como las oficinas de inteligencia militar, el cuartel general y varios puestos de avanzada de la organización".

El vocero del Ejército israelí, Daniel Hagari, apareció en un video en el que afirmó que estaba en el hospital infantil Al Rantissi, en la ciudad de Gaza, donde, según él, las fuerzas israelíes recabaron indicios de que los combatientes de Hamas habían tomado personas como rehenes, como una mamadera o un pedazo de cuerda cerca de una silla.

"No hay ni una sola prueba en ese video", respondió el ministerio de Salud de Gaza y agregó: "El ocupante (israelí) piensa que la presencia de pañales en un hospital para niños es una prueba excepcional, se está riendo de la gente". "El hospital Al Rantissi, evacuado por la amenaza de las armas, está vacío" según la cartera sanitaria de la Franja.



Más de 11.300 muertos en Gaza

La oficina de información del gobierno de Gaza anunció que el número de fallecidos desde el estallido de la guerra el pasado 7 de octubre asciende a 11.320 y el de heridos a 29.200. Según un breve comunicado, la ofensiva israelí en represalia por el ataque lanzado por el brazo armado del grupo islamista contra Israel que causó más de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, también forzó el desplazamiento de 1,5 millones de gazatíes.

Entre los muertos hay 4.650 niños y 3.145 mujeres, según la misma fuente, que acusa al Ejército israelí de haber cometido 1.165 masacres. Además se cree que hay en torno a 3.600 cadáveres todavía bajo los escombros. El comunicado agrega que 198 trabajadores del sector sanitario murieron y que 25 hospitales y 52 centros de atención médica han dejado de funcionar como consecuencia de la ofensiva por tierra, mar y aire lanzada por Israel.

Atención médica en estado crítico

El director general de la Media Luna Roja de Gaza, Marwan Jilani, denunció que los heridos en el norte de la Franja se están muriendo porque ni las ambulancias ni los servicios médicos pueden llegar hasta los lugares en los que se encuentran. "Esas áreas están fuera del alcance de cualquiera. Las ambulancias no pueden llegar, no se puede enviar atención médica y los heridos son abandonados en agonía para sufrir y morir sin respuesta a sus llamadas de ayuda", aseguró Jilani en un mensaje en las redes de la entidad sanitaria.

Según Jilani, la Media Luna está recibiendo muchas llamadas de gente diciendo "que hay muertos en las rutas, bajo los escombros e incluso en las casas y las familias no pueden enterrarlos, porque no pueden salir". En ese sentido realizó un llamado urgente "para que los equipos médicos y las ambulancias puedan tener acceso a esa gente para aliviar su sufrimiento y salvar sus vidas no solo en el norte de Gaza, también en el sur".

Camión con combustible

Entre las pocas buenas noticias, un camión con combustible llegó este martes al paso fronterizo de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, para cargar los camiones de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA). Una fuente de la Media Luna Roja dijo que "lo más probable es que no entre en Gaza" porque "los camiones de la UNRWA se cargarán desde el interior del cruce" que separa el territorio egipcio del palestino.

El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, planteó en un comunicado que "el depósito está vacío" y que "sin combustible, la operación humanitaria en Gaza está llegando a su fin", pese a haber estado racionando el suministro de combustible durante las últimas semanas y haber accedido a unas reservas limitadas dentro de la Franja en coordinación con las autoridades israelíes.

Precisamente la llegada de este camión con carburante se da un día después de que la UNRWA anunciara que desde el martes no podría encargarse de transportar la escasa ayuda humanitaria que llega a la Franja de Gaza porque sus camiones se quedaron sin combustible. De hecho este martes no entró ningún camión con suministros médicos, alimentos ni agua, según la Media Luna Roja, frente a los 155 que accedieron el lunes al enclave palestino.

Fuego cruzado en la frontera libanesa

Mientras el fuego cruzado toma cada vez más intensidad a través de la frontera entre Israel y el Líbano, el grupo chiita Hezbollah reivindicó cinco nuevos ataques contra el norte de Israel. En una serie de comunicados, el movimiento libanés se atribuyó la autoría de los ataques "contra tres puestos militares diferentes y contra un punto de concentración para soldados enemigos" en el norte de Israel. Uno de los puestos impactados con misiles se ubica en las denominadas Granjas de Shebaa, una zona en manos de Israel que el Líbano reclama como propia.

En Cisjordania, que vive en 2023 su año más violento desde la Segunda Intifada, siete palestinos murieron en una redada israelí en la ciudad de Tulkarem y un octavo falleció por disparos del Ejército cerca de Hebrón. Se trata de la segunda incursión israelí en Tulkarem en una semana, después de otra en las primeras semanas de la guerra en la que mataron a 13 palestinos, varios de ellos en un ataque aéreo mediante un dron.