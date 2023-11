TEATRO

El malentendido

Madre e hija viven en un pueblo del sur, regentando una pequeña pensión. La madre tomó la decisión de instalarse allí, escapando de su pasado. La hija, en cambio, sólo piensa en huir. En este marco es que llega Juan, quien, al nacer, fue separado de su madre para ser criado por una familia rica en la ciudad. Cuarenta y cinco años después descubre esta realidad y se aloja como un huésped más, esperando el momento oportuno para presentarse; aunque antes podría convertirse en la víctima perfecta. Esta versión libre de la obra homónima de Albert Camus, reescrita por Natalia Villamil y dirigida por Mariano Stolkiner, es un trabajo de El Balcón de Meursault, coproducido entre El Extranjero y El Cultural San Martín. Con Raquel Ameri, Antonella Costa, Leonardo Saggese, Marta Haller y Pablo Rinaldi. Hasta el 17 de diciembre.

Sábado a las 21 y domingo a las 20, en el Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $2500.

No se llama

Julia va hasta la cocina, pone la pava y en un momento nota que los mensajes que quiere enviar no llegan. No se llama es una exploración de los movimientos de esa espera, del espacio que subsiste entre el suelo y los dedos de su pie. La coreógrafa y bailarina Julia Gómez presenta una pieza de narración autobiográfica en la que la artista es, al mismo tiempo, persona y personaje. Su vida como bailarina y como mujer queda plasmada en esta puesta contundente que refleja un devenir signado por el accidente cerebrovascular que la intérprete sufrió un tiempo atrás. “En mi obra me pregunto por ese tiempo que no fue lineal, por esa fisura que trajo caos, crisis, confusión y a la vez la oportunidad de comprender la vida y mi danza de otro modo.” Ultima función.

Viernes a las 20, en MOVAQ, Malabia 852. Entrada: $3800.

MÚSICA

Eduardo Darnauchans

En el 70 aniversario del nacimiento del mítico cantautor uruguayo, fallecido en 2007, han aparecido varios discos en su homenaje. El más importante es Canciones de amor, testimonio de un recital con ese nombre realizado en 1992, en el Teatro Solís de Montevideo. Sin regrabaciones y en uno de sus mejores momentos vocales, el Darno hace un repaso por su repertorio de esa época, incluyendo clásicos como “Épica” y “Nieblas y neblinas”. Dos temas que también forman parte de otro de los lanzamientos, Canciones del Zurcidor, un registro que también corresponde a un show en vivo, pero en este caso de un homenaje realizado una década atrás, nuevamente en el Solís, por Ana Prada, Laura Canoura, Mónica Navarro y Maia Castro. Por último, un simple de Pedro Dalton y Luciano Supervielle intepretando “Nieblas y neblinas” funciona como adelanto de un inminente álbum de versiones.

Resonancia

Segundo disco del pianista, compositor y arreglador Julián Solarz, dedicado a la obra de Fredric Mompou. Se presenta en formato sexteto, con Lucas Goicoechea en saxofón alto, Inti Sabev en clarinete bajo y alto, Juan Filipelli en guitarra eléctrica, Hernán Cassibba en contrabajo y Carto Brandán en batería. Solarz conoció el trabajo de Mompou gracias a Guillermo Klein, con el que estudió composición y arreglos entre 2010 y 2013. “Sentí una inmediata identificación con el autor catalán, su libertad creativa, el lirismo de sus melodías, la economía de recursos y la profundidad de su voz”, ha dicho Solarz. Por su parte, Klein dice del disco: “Es Mompou y a la vez tiene la impronta de Solarz, sus juegos armónicos y tímbricos, y ese sabor folklórico y original que suele aparecer en su obra. Es un gusto escuchar un trabajo así.”

ONLINE

Asesinato en el fin del mundo

El veterano e inoxidable whodunit está de regreso con esta nueva serie en la cual ocho personas son invitadas por un excéntrico millonario, interpretado por Clive Owen, a pasar unos días de retiro en un paraje aislado y paradisíaco. Desde luego, uno de ellos muerte en circunstancias más que misteriosas, punto de partida para una investigación amateur pero punzante por parte de la protagonista: Darby Hart, una chica centennial amante de los true crimes devenida en detective. Desde luego, como corresponde a un relato deudor de los viejos trucos perfeccionados por Agatha Christie, las vueltas de tuerca, revelaciones y cambios de sospechosos forman parte de la trama, dividida en siete episodios, todos disponibles en Star+. Emma Corrin, la princesa Diana en la cuarta temporada de The Crown, es la encargada de darle vida a esta verdadera Nancy Drew del siglo XXI. Los guionistas incorporan además alguna subtrama romántica, gancho de probada eficacia desde los primeros tiempos del cinematógrafo.

Waters y Chili Peppers en vivo

Flow ofrece la oportunidad de disfrutar de dos megaconciertos en vivo y en directo. Por un lado, este miércoles 22 transmitirá desde la cancha de River Plate el recital de Roger Waters, quien fue noticia por estos días luego de sufrir la baja de las habitaciones de hotel reservadas para él, sus músicos y equipo. La gira lleva por nombre “This Is Not a Drill”, repasa la carrera de Pink Floyd y su etapa solista y, se supone, se trata de una despedida de los escenarios. Unos días más tarde, el domingo 26, se emitirán las imágenes y sonidos de la banda californiana Red Hot Chili Peppers, que se presenta en Argentina por octava vez. Ambos recitales quedarán disponibles en la plataforma por tiempo indefinido.

CINE

Cambio cambio

El protagonista del segundo largometraje de Lautaro García Candela se llama Pablo y es un chico de veintipico que logra parar la olla repartiendo volantes en plena zona peatonal de la calle Florida. Pero el radical cambio de oficio es esencial a la película, que puede verse todos los viernes a las 20 en Malba Cine: el muchacho deja de volantear y comienza a gritar en las calles “cambio, cambio” para su nuevo jefe, un peluquero que detrás de las tijeras y secadores ofrece servicios de cambio de divisas para locales y turistas. El rodaje en locación ofrece ecos del clásico Pizza, birra, faso, montando un registro de ficción sobre una fina capa de rasgos semi documentales. García Candela escribe que “en los ojos de los transeúntes puedo ver el sueño de ‘salvarse’ en una economía que te detona. Ese mundo, propio de economistas y gente entendida, se presenta inentendible, pero los personajes de Cambio cambio lo vuelven un espacio de acción concreta, con cierto desparpajo y sentido comunitario”.

El gran movimiento

La Sala Lugones (Av. Corrientes 1530) acaba de estrenar el último film del realizador boliviano Kiro Russo, suerte de sinfonía citadina vista a través de los ojos de Elder, un minero de la región de Oruro que al comienzo del relato se muda a la capital en busca de nuevos horizontes. Según Russo, “La Paz es una ciudad en la que siempre tienes otros barrios frente a tus ojos. Vemos las casas pero no podemos ver a las personas, acercamos el zoom y vemos los detalles. Esta relación de ver y no ver me parece muy cercana a la idea de individualidad versus multitud: estamos inmersos en medio de todos, pero no podemos ver a nadie”. Los días y horarios pueden consultarse en https://complejoteatral.gob.ar/

TV

Based on a True Story

Kaley Cuoco se convirtió en un rostro familiar luego del éxito de The Flight Attendant, cuya cruza de comedia y crimen se transformó en un camino a seguir. La rubia está de vuelta en esta producción de Peacock que en nuestro país puede verse en la señal Universal. Cuoco interpreta a una fanática del true crime que, junto a su marido (Chris Messina), decide crear un podcast e investigar al así llamado Destripador del Oeste. Su avanzado estado de embarazo no parece ser un impedimento para la investigación en esta comedia criminal en la cual se escucha, no sin algo de razón, que “la gran forma artística estadounidense no es la música, el cine o la televisión, sino el asesinato. Lo vemos, lo celebramos, nos obsesionamos con él”. Jason Bateman (Ozark) es el productor de los primeros ocho episodios (ya se encendió la luz verde para una segunda temporada), en un relato que cruza las vidas de un agente de bienes raíces, una ex estrella del tenis y un plomero.

Martes a las 22.30, por Universal +.

Narco circo

Discovery está de estreno con esta docuserie en cuatro partes que promete explorar al narcotráfico desde su corazón. Quien conduce el proyecto sabe de eso y mucho: el periodista de investigación Romain Bolzinger logró infiltrarse en el cartel de Sinaloa, en México, y permanecer de incógnito durante tres años. La gacetilla de prensa explica que, de esa manera, “logró ganarse la confianza de los traficantes y pudo filmar sus laboratorios ocultos, sus secuestros, la operación de sus sicarios y la corrupción”. Lo que se afirma a lo largo de las entregas no es poca cosa: el cartel de Sinaloa cuenta con el apoyo indirecto de los gobiernos de México y Estados Unidos.

Sábados a las 23, por Discovery.