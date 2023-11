"No he hablado con ningún miembro de LLA por ningún ministerio", sostuvo Patricia Bullrich

Patricia Bullrich negó el pedido u ofrecimiento del Ministerio de Seguridad por parte de La Libertad Avanza, luego del triunfo de Javier Milei en el balotaje.

"No he hablado con ningún miembro de La Libertad Avanza por ningún ministerio. Nosotros habíamos dicho cuando tomamos la decisión de acompañar, lo íbamos a hacer sin condicionamiento de cargos. A partir de ahora es posible que LLA llame a nuestro equipo, a los que decidimos esta política", precisó la exministra de seguridad en declaraciones en Todo Noticias.

"Nadie me dijo nada; no creo que sea un debate de 'qué le ofrecen a Patricia Bullrich'. Si me preguntas si me gustaría estar en un lugar que ya estuve, te digo que no es lo que más me gusta", completó.