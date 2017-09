El diputado nacional Felipe Solá sostuvo que “la responsabilidad política (de la desaparición del joven Santiago Maldonado) es de Mauricio Macri” y acusó al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, de “hacerse el pelotudo” ante las denuncias sobre la existencia de policía infiltrados en la marcha y posterior represión de la semana pasada.

“Avruj no sirve ni para pintar la línea de cal de una cancha de fútbol”, figuró el ex gobernador para calificar el rol que el funcionario macrista cumplió desde la desaparición del joven de 28 años que fue visto por última vez mientras era detenido por Gendarmería en Esquel, provincia de Chubut.

Las críticas de Solá a los funcionarios de Cambiemos no son nuevas. Durante la semana había cuestionado también a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su defensa acérrima a Gendarmería, fuerza sobre la que reposan todas las sospechas por la detención y "desaparición forzada" del joven artesano de El Bolsón que apoyó una protesta mapuche.

Esta mañana las reiteró durante una entrevista por FM La Patriada. Bullrich, dijo, “no tiene ninguna autoridad” para seguir al frente del cargo y su continuidad “es lo peo que nos puede pasar” porque, agregó, se corre el riesgo de que eventualmente “maneje de nuevo un conflicto así”, como lo hizo con el caso Maldonado.

No obstante, remarcó que tanto Bullrich como Avruj “son empleados de Macri” y por ese motivo “la responsabilidad política es de Macri, siempre es de arriba”. Así y todo, las críticas más duras de Solá, candidato por 1País a renovar su banca, fueron a Avruj. Ya no por el modo en que su área intervino en la investigación del caso Maldonado sino por un hecho colateral: la represión de la marcha del viernes pasado a Plaza de Mayo, que ratificó la postura del Gobierno sobre la protesta social.

Ese día, varios medios de comunicación dieron cuenta de la presencia de policías infiltrados en la marcha. Solá contó que los vio “por televisión” y que luego “durante una reunión con el secretario Avruj, se lo dije en la cara. Todos lo vimos, ¿y él, donde estaba?, ¿viendo (la serie norteamericana) Bloodline?”, se preguntó.

“El secretario está para hablar en defensa de los derechos humanos y no para que cuando alguien viola algo tan importante como un protocolo de seguridad (…) no lo vea o lo vea y se haga el pelotudo”, cuestionó el diputado y se preguntó quién dentro de la gestión de Cambiemos está “para poner límites” al Gobierno: “¿Avruj? Avruj no sirve ni para pintar la línea de cal de una cancha de fútbol”.