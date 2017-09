Las dudas que aparecen en la administración financiera de Newell's arrastra al club a una intervención judicial. El juez que entiende en el Fideicomiso rojinegro, Hernán Bellizia, firmará resoluciones en los próximos días que ampliarán sus facultades sobre la gestión de la institución. El magistrado aún no sabe de dónde sacó la plata la tesorería leprosa para abonar en Futbolistas Argentinos Agremiados más de 25 millones de pesos para deudas con jugadores, respuesta que tampoco pudo dar el Organo Fiduciario. Este fue el detonante para recortar las funciones de la Comisión Directiva que preside Eduardo Bermúdez y asumir Bellizia el control en el parque Independencia.

Bellizia estuvo el jueves en Buenos Aires reunido con autoridades y abogados de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) por el conflicto aún abierto entre el club y el sindicato de los jugadores respecto a deudas con futbolistas. En la ocasión el magistrado se interiorizó de los movimientos bancarios y financieros que hizo la dirigencia de Bermúdez y constató que el club no puede explicar de dónde sacó parte de la plata para pagar la deuda con FAA, más allá de la diferencia que aún reclama el secretario Sergio Marchi y que todavía no tiene un número preciso.

El viernes el juez se reunió con abogados de la institución y los miembros del Organo Fiduciario, Carlos Arpi, Ricardo Schneir y Alfredo Fasce, quienes tampoco pudieron dar cuenta de las prácticas financieras de Newell's en manos de Bermúdez. El juez hizo explícito su disgusto con los responsables de asesorar al juzgado en el Fideicomiso. Se sabe que parte del dinero girado a FAA se obtuvo por medio de una financiera pero no hay documentación al respecto sobre cuánta plata sacó de crédito el club y, para peor, bajo qué condiciones. "Los dirigentes tomaron plata del circuito negro, es decir que el que te la presta no puede decir que la prestó", asumió un colaborador de la dirigente rojinegra. "Al hincha no le importa saber de dónde sacamos la plata", se excusó el presidente ante los medios.

En consecuencia, en los próximos días Newell's ingresará a una administración judicial que se parecerá mucho a una intervención. Aunque no habrá desplazamiento de autoridades, el juez ya no cree ni en el Organo Fiduciario y se tomará más atribuciones sobre la gestión del club. "Newell's va a estar controlado por el juez", adelantó una fuente judicial.

Bellizia firmará resoluciones que limitarán el rol de los dirigentes y, por sobre todo, le permitirán tener un control total de la administración de la institución, principalmente en el aspecto económico y financiero. Hasta el momento el juzgado tomaba la previsión de retener el 15 por ciento de cada ingreso a las cuentas judiciales para destinar dichos fondos al pago de la deuda que dejó la gestión de Eduardo López, pero ahora el control los billetes que ingresan a Newell's quedará en su totalidad bajo supervisión de la Justicia.