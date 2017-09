Inevitables

TEATRO

Siempre hay que irse...

...alguna vez de alguna parte. Francisco y Roberto son dos amigos que, rondando los sesenta años, deciden ir a filmar un documental a su pueblo de infancia. Sus esposas los acompañan. Al llegar se encuentran con que ya no queda nada del pueblo. No iban desde hacía cuarenta y tres años y ahora se encuentran con que está vacío, no hay gente, los árboles están secos. Sólo ellos cuatro con la cámara de filmación. A partir de ahí, los dos amigos evocan situaciones del pasado sobre el espacio vacío. La obra escrita y dirigida por Gabriela Izcovich es un espectáculo intimista que hace una reflexión profunda acerca de los recuerdos. Con Marcelo Bucossi, Roberto Castro, Mercedes Fraile y Gabriela Izcovich.

Sabado a las 22.30, en NoAvestruz, Humboldt 1857. Entrada: $200.

Selva naranja

Lucía se prepara para recibir a un ex, Eugenio, después de diez años sin verse. Lo invita a cenar a su departamento. En la velada cantan, bailan, recitan versos, cuentan historias mitológicas y recuerdan anécdotas del pasado. Eugenio, entre la incomodidad y el deslumbramiento, va cediendo a sus excéntricas propuestas. La obra de Federico Picasso está pensada para un espacio de representación reducido, con una platea que no supere los 15 espectadores. Teatro de cámara en un espacio no convencional, Selva naranja se representa en un departamento, generando un particular clima intimista, de encuentro personal que rompe con la distancia clásica entre platea y espacio escénico. Con Clarisa Balcarce, Santiago Fondevila y Nadia Gomez.

Sábado a las 21, en un monoambiente ubicado por Boedo/ Almagro. Sólo con reserva en [email protected] Entrada: $200.

MÚSICA

La fe ciega

Demoradísimo segundo disco de Los Sedantes, otra banda formada alrededor de las voces de Mimi Maura y Sergio Rotman y su colección de discos. Una década atrás, el grupo se armó originalmente para poder presentarse en escenarios pequeños, acompañados por una caja de ritmo. Pero la inclusión de Gamexane completó el carácter post punk que quedó inmortalizado en su debut y lo que debió ser su despedida, Post mortem. Pero la inclusión del guitarrista Saúl Diaz de Vivar, ex Los Pillos, revivió el proyecto, que se completa con Álvaro Sanchez en bajo y Dante Clementino en teclados. Luego de dos EPs digitales, el flamante disco recupera aquellas canciones y suma cuatro más, completando un repertorio con aportes compositivos de todos sus integrantes. “Es el proyecto mas grupal en el que trabajo desde Cienfuegos”, explica Rotman, que destaca su continuidad entre disco y disco mas allá del tiempo –y el obligado cambio de integrantes– que los separa, por la utilización de la infaltable caja de ritmo, que le confiere un sentido mántrico a las canciones, entre las que se incluye un cover de Jacobites: “It’ll end up in tears”.

Bichoeléctrico

Melodías cantables, toques de psicodelia y ciertos aires de pop son los condimentos esenciales de la música de Anetol Delmonte, el grupo integrado por Leandro Rossi y Ramón de la Vega en guitarra, Ramiro López Chaplin en bajo y Eduardo Bazán en batería. Sucesor de los largamente espaciados Hermosa mañana (2001) y Fabula simula estimula (2010), para Bicholéctrico el cuarteto sacrificó ese fascinante eclecticismo que los hacía impredecibles tanto rítmica como estructuralmente para ser mas directos y viajeros con sus canciones. Producido por Sebastián Schachtel (Las Pelotas), el disco incluye diez temas propios y un cover de Virus, “Sin disfraz”.

ONLINE

The Texas Chainsaw Massacre 2

Difícil saber si se trata de una simple casualidad o la muerte reciente del realizador Tobe Hooper impulsó a Netflix a agregar a sus menús de títulos clásicos esta secuela de su película más famosa. El loco de la motosierra regresó en 1986 completamente recargado y con un nivel de delirio incomparable. En realidad, el director de Poltergeist y Salem’s Lot toma aquí los elementos centrales de su film seminal y los parodia sin ningún tipo de vergüenza, incorporando a la sangrienta salsa a un nuevo personaje: el teniente Lefty, tío de la única sobreviviente de la masacre original, que en la piel de Dennis Hopper se transforma en un demente tanto o más extremo que los miembros de la familia caníbal. En plena era del slasher film, Hooper inclina la balanza hacia la comedia gore: Leatherface se enamora de una bella disjockey radial, el abuelo sigue vivo a pesar de haber cumplido más de cien años y todo termina en un duelo de espadas (perdón, de motosierras) a la vieja usanza. Un verdadero festín ochentoso.

Preacher

Más historias texanas a demanda. Finalmente, gracias a la plataforma Amazon Prime Video, es posible ver en nuestro país la primera temporada de esta serie basada en el cómic del mismo nombre, creado por Garth Ennis y Steve Dillo. Su protagonista es Jesse Custer, un predicador con más de un cadáver escondido en el placard; un hombre que luego de perder por completo su fe descubre que ha adquirido un poder milagroso: lograr que otros hagan lo que él les ordena sin chistar. Desarrollada, entre otros, por el comediante Seth Rogen (que además se reservó el rol de director en cuatro capítulos), la historia navega las aguas de la incorrección política y el humor irreverente con bastante gracia y algo de salvajismo.

CINE

Toublanc

Iván Fund, el más prolífico de los realizadores nacidos en Crespo, provincia de Entre Ríos –verdadero polo de irradiación cinematográfica–, regresa con esta película rodada en Santa Fe, París y la Bretaña francesa. Basada libremente en ideas literarias de Juan José Saer (tomadas en particular de su libro Cicatrices), la película cruza dos historias a ambos lados del océano: la de Philippe Toublanc, un policía parisino que regresa a su pueblo natal para investigar un particular homicidio, y la de Clara Ríos, una profesora de francés santafecina que un día se topa con un caballo atado en el terreno baldío lindero a su casa. Utilizando como excusa ese par de misterios, el director de La risa y Hoy no tuve miedo construye un film de climas y sensaciones, de rostros y palabras, de esperas y viajes, logrando una de sus mejores películas y, quizás, abriendo el juego hacia otro tipo de narraciones futuras. Estreno exclusivo en la sala de cine del Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415), se puede ver todos los sábados a las 22.

La mirada del colibrí

Continúa en cartel, en el cine Gaumont, la última película de Pablo Nisenson, centrada en la figura de Francisco Javier de Amorrortu, apasionado defensor de una obligación poco respetada: no alterar el delicado equilibrio de los ecosistemas. “¿Podrá el ser humano sacarse del centro del universo?”, se pregunta en una de las tantas charlas a cámara que luego levanta a Youtube. Pero Amorrortu, un hombre que ya ha pasado los 70 años, no es un académico especializado, sino apenas un vecino de las cercanías de Pilar, un auténtico estudioso autodidacta. El costado místico de su mirada le aporta otra capa de complejidad a este documental atípico sobre un hombre a quien pocos parecen querer escuchar.

TV

La película del rey

Sorpresivamente, Canal 9 anunció el arribo a su programación de más de una docena de películas argentinas recientemente restauradas por la asociación DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) y la compañía Gothika, englobadas bajo el título Como nunca los viste. Todos los sábados a la medianoche, con presentación y comentarios previos de la actriz Jazmín Stuart, serán de la partida títulos como Un oso rojo, de Adrián Caetano, Martín (Hache), de Adolfo Aristarain, y Juan Moreira, el clásico de los años 70 dirigido por Leonardo Favio. El próximo sábado, a la hora de las brujas, se exhibirá la ópera prima de Carlos Sorín, La película del rey (1986), un retrato acerca de la imposibilidad de realizar un largometraje en el sur de nuestro país protagonizado por Ulises Dumont y un jovencísimo Julio Chávez. Una excelente oportunidad para revisitar o ver por primera vez todos estos films, en copias nuevas y calidad HD.

Sábado a las 24, por Canal 9.

Pioneros de la televisión

Film & Arts acaba de estrenar esta serie documental que recorre la historia de la televisión en los Estados Unidos, enfocada particularmente en ese formato que hoy disfruta de una nueva era dorada: las series. Cada capítulo estará dedicado a un género en particular (policiales, ciencia ficción, miniseries) y además de contar con una gran cantidad de entrevistas de estrellas del pasado remoto y reciente, el programa contiene una imperdible serie de fragmentos y tomas descartadas de grandes éxitos televisivos como Viaje a las estrellas, La dimensión desconocida, Dallas, El pájaro canta hasta morir o La mujer policía, entre muchos otros títulos.

Martes a las 21, por Film & Arts.