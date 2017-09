El vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, presentó ayer una renuncia indeclinable a su cargo, luego de denunciar una persecución política de la oposición y de miembros conservadores de su partido, el Frente Amplio (FA).

“Presenté ante el Plenario del FA mi renuncia indeclinable a la vicepresidencia (de Uruguay). Se lo comuniqué también al presidente Tabaré Vázquez”, anunció Sendic, quien también preside el Senado, en la red social Twitter. “Hace dos años que vengo sufriendo un fuerte hostigamiento”, dijo Sendic en un discurso ante el Plenario Nacional de la coalición de izquierdas que gobierna el país, el FA, en defensa ante las acusaciones de uso de dinero público para su beneficio personal cuando estuvo al frente de la mayor empresa estatal del país, la petrolera ANCAP.

La información, que tomó estado público a partir de un recurso de acceso a datos de la petrolera iniciado por periodistas locales, mostró gastos de Sendic en tiendas deportivas, de electrónica o joyerías en Uruguay y otros países, realizados con su tarjeta corporativa por 538.973 pesos uruguayos (unos 18.911 dólares) y 38.325 dólares. El ex presidente José Mujica comparó la situación de Sendic con la de Brasil: “Mientras en Brasil aparecen bolsones de plata nosotros estamos discutiendo unos calzoncillos, por favor”, se quejó.

En ANCAP y otras empresas públicas hay una reglamentación para la utilización de estas tarjetas que indica, entre otros puntos, que los beneficiarios deben presentar comprobantes de pagos de las compras que realicen. Ni Sendic ni sus compañeros del directorio cumplieron con esta obligación, que hubiese permitido discernir antes si los gastos estaban siendo acordes con lo que indica el protocolo de uso. Pero el fallo y la investigación solamente se ocupó de la responsabilidad de Sendic, ignorando a al resto del directorio. Por más que el renunciante vicemandatario hizo declaraciones ante el tribunal explicando la razón de algunas adquisiciones, éste consideró que no tienen sustento al no contar con pruebas fehacientes que las corroboren.

El vicepresidente arremetió contra el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, quien conocía el fallo del tribunal. “Yo no responsabilizo a los compañeros de la Mesa Política que votaron para se publicara el informe porque no lo conocían, pero sí lo conocía el presidente del Frente Amplio, como también lo conocía yo, y por eso había solicitado que el informe fuera considerado directamente por este tribunal (Plenario), que es el verdadero tribunal, porque es desproporcionado, infundado, porque no hay prueba de lo que dice el informe”, aseguró Sendic.

El tribunal consideró que el cuadro general que presentan los actos reseñados de Sendic constituye de un modo de proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos. “Frente a esa situación, frente a este conjunto de maniobras, de deslealtades vengo a poner a disposición de ustedes la Vicepresidencia. No se los mando a decir por la prensa”, remató Sendic visiblemente ofuscado. Según contaron al diario local El Observador participantes del Plenario, Sendic presentó sus estados de cuenta y dijo que desde hace más de un año está siendo objeto de una campaña. Se fue aplaudido por la gran mayoría del Plenario.

Según medios locales, Vázquez aceptó la renuncia y canceló el viaje que tenía previsto hacer a Nueva York la próxima semana para asistir a la Asamblea General de la ONU. Por su parte, el presidente del FA, Javier Miranda, dijo en una rueda de prensa, al término del pleno, que la agrupación tomaba nota de la renuncia de Sendic e instó a velar por la unidad y la honestidad de los frentamplistas. A la salida del plenario Miranda y los integrantes del tribunal fueron abucheados por militantes del FA.

Los problemas con Sendic comenzaron en febrero del 2016 para el Frente Amplio, una coalición de izquierda que gobierna Uruguay desde el 2005, sucesivamente con Vázquez, José Mujica, y nuevamente Vázquez al frente del gobierno. El año pasado, Sendic reconoció en una conversación con El Observador que no era Licenciado en Genética Humana graduado en Cuba como lo había sostenido hasta ese momento. “Lo que hice fue una preparación para la docencia genética, que era un curso rápido”, le dijo al diario. Su vida política entró en una espiral descendente que lo puso en el centro de las disputas y el Frente Amplio comenzó a mostrar fisuras internas.

Algunos sectores como el Partido Comunista, de gran arraigo en la estructura del oficialismo, se alinearon en la defensa del compañero de fórmula de Vázquez. El propio mandatario dijo que Sendic era víctima de bullying. “Es el bullying más fantástico que he visto en mi vida y me causa asombro el ensañamiento”, señaló el presidente a comienzos del mes pasado. Pero progresivamente, los pedidos de renuncia comenzaron a hacerse escuchar desde filas del partido de gobierno a través de trascendidos de prensa.

En cambio Sendic dijo que no anunció su renuncia en ningún medio, sino que fue directamente al plenario de la FA. “Vengo aquí a renunciar a la Vicepresidencia de la República y lo vengo a hacer en este organismo y no se lo mando a decir por la prensa, como me lo han mandado a decir muchos compañeros, queridos compañeros, apreciadísimos compañeros, no les mandé el mensaje por la prensa”, dijo.

En su cuenta de Facebook, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, destacó esa actitud de Sendic. “Fue muy digna y valiente su actitud y demostrará que su militancia en el proyecto de transformación social que lo llevó a este gesto sigue siendo válido y contará con él”, señaló la ministra. “Hoy fue un día de pérdida de un compañero, que como todos, con aciertos y errores dio lo mejor de si al FA”, agregó.

Ante una renuncia, la Constitución uruguaya establece que la vicepresidencia debe ser ocupada por el segundo senador más votado, que en este caso sería Lucía Topolansky, de 72 años, esposa del ex mandatario (2010-2015) y actual senador Mujica.