Tras conocer el anuncio del Secretario de Gobierno, Gustavo Leone, acerca de la decisión de la Municipalidad de destinar 60 millones de la partida general de Obras Públicas para evitar el aumento del boleto del Transporte Urbano de Pasajeros, los concejales Martín Rosúa y Lorena Giménez, manifestaron su postura contraria acerca de esta decisión. Los concejales se oponen a esta iniciativa del Ejecutivo, ya que al utilizar esta partida significa "seguir postergando las obras de infraestructura básicas y necesarias para los barrios. Además, se sigue perjudicando a los sectores más necesitados de nuestra ciudad. Sólo se genera un parche en el problema del costo del boleto del TUP, y siguen sin proponer las alternativas de financiación necesarias para engrosar el Fondo Compensador del Transporte. Una mala decisión por donde se la mire", setenciaron. Por su parte, el secretario general de la Municipalidad, Pablo Javkin aseguró que "no aumentamos el boleto porque cuidamos el bolsillo de los rosarinos". Y defendió la postura oficial de no aumentar la tarifa del transporte urbano de pasajeros por lo que resta del 2017. "Mantenerla no resentirá el sistema, ni ninguna de las 150 obras que estamos llevando adelante", sostuvo.

Para Javkin "este es un momento en el que más que nunca tenemos que cuidar el bolsillo de los rosarinos, y por eso tomamos la decisión de no hacer uso de las facultades que nos permitiría aumentar el boleto. Mientras tanto, seguimos invirtiendo para mejorar el sistema garantizando que esta decisión no va a afectar ni al sistema ni al plan de obras que tiene la ciudad", señaló al tiempo que recordó las importantes inversiones que se vienen llevando a cabo en materia de movilidad: "En los últimos meses, se incorporaron 70 nuevas unidades, seguimos adelante con la construcción de 1100 nuevas garitas en las paradas de toda la ciudad, se incorporó la flamante Línea Q y nuevas estaciones de bicicletas públicas".

Pero los ediles Rosúa y Giménez afirmaron que solicitaron al Ejecutivo un pedido de informe para que se detalle cuál es el monto específico que se pretende desviar de Obra Pública tan necesaria, hacia el Fondo Compensador de Transporte. También, qué partidas serán las afectadas, qué obras de la ciudad se verán interrumpidas y demoradas por la falta de recursos que provocaría este desvío de fondos. "Desde todos los sectores se habla de que conviven en el mismo lugar dos ciudades diferentes, una en crecimiento, integrada y desarrollada; y otra Rosario postergada, marginada, privada de las obras básicas para que sus habitantes tengan un nivel de vida digno. Esto también significa reordenar prioridades, y para nosotros el plan de obras para los barrios periféricos de la ciudad debe ser absolutamente intocable. Nunca puede ser ésta una variable de ajuste para resolver problemas financieros que genera el déficit de la propia administración del municipio", señalaron los concejales.

Martín Rosúa y Lorena Giménez, aseveraron que "este anuncio responde a una decisión política demagógica para evitar el costo político de un aumento del TUP en pleno proceso electoral y que, por una decisión CORTOPLAZISTA de este tipo, la Municipalidad no puede restarle a los ciudadanos la calidad de vida que la realización de obras le debe otorgar".

Por su lado, Javkin defendió la gestión. "En lo que va de 2017, ya invertimos unos 700 millones, se incorporaron 70 unidades 0 kilómetro para renovar las flotas enteras de las líneas 115, 122 y 133, sumar la línea Q, entre otras tantas mejoras. Además de todo esto, queremos ayudar al rosarino a que pueda seguir viajando con una tarifa acorde", añadió Javkin quien también encabeza la lista de concejales del Frente Progresista para las elecciones de octubre.