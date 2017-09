Campeona juvenil

Un día antes de que Vilas obtuviera el US Open, Claudia Casabianca se consagraba en juniors femenino, primer título para una tenista argentina en torneos de Grand Slam. Pero la victoria épica que entronizó a Willy en Forest Hills tuvo tanta resonancia que la hazaña lograda un día antes por la deportista de 17 años, tras vencer a la jugadora local Lea Antonoplis por 3-6, 6-4 y 6-3, pasó casi inadvertida. “Ese día me acuerdo que por la mañana estuve desayunando con Guillermo y después fui a jugar la final. Estaba sola, no había argentinos. Me acordé de mi mamá y eso me dio fuerzas para ganar el campeonato mundial”, dijo entonces Casabianca. El triunfo en el juvenil le abrió un gran futuro profesional que luego no pudo materializar, aunque alcanzó el puesto 36 del ranking en la antesala de su retiro, a los 26 años. Más tarde, la ex jugadora llegó a posar desnuda en algunas revistas, pero al despuntar el nuevo siglo se dedicó a enseñar tenis a chicos con síndrome de Down, tarea a la que se dedicó con pasión.