Con goles de  Icardi y Gio

Luego de abrir el camino de la victoria con un tanto de penal de Mauro Icardi, el Inter se impuso de local ante la SPAL y se subió a la punta junto a Juventus y Napoli, que cerró la 3ª fecha de la Serie A al vencer de manera inapelable a Bologna como visitante. Al 9 neroazzurro no le tembló el pulso desde los once metros y no quiso ser menos que Sergio Agüero (Manchester City), Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín (Juventus) e incluso Lionel Messi (Barcelona), delanteros con la pólvora mojada en la Selección que habían convertido poco antes en sus respectivos equipos. Asimismo, Gio Simeone anotó el primero de la goleada de visitante que Fiorentina le propinó a Hellas Verona.