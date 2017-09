“Lo que está en juego es el modelo de facultad”, asegura Ayelén Petracca, presidenta del centro de estudiantes de Ciencias Sociales (UBA). Durante esta semana se realizan las elecciones estudiantiles en toda la universidad, y en Sociales también se harán los comicios de profesores y graduados: los resultados de los tres claustros definirán el nombre del próximo decano o decana. Tras la división del frente que hace cuatro años llevó a Glenn Postolski al decanato, se presenta una lista opositora a su reelección, encabezada por la directora del Instituto Gino Germani, Carolina Mera. La UES, la agrupación que postula a Petracca, apoya la candidatura de Mera.

–¿Qué es lo que se define en las elecciones que comienzan esta semana?

–Lo que está en juego es el modelo de facultad, porque está la elección del decano. Nosotros negamos que acá esté en juego el espacio nacional y popular, porque en realidad los dos (el de Postolski y el de Mera) son espacios nacionales y populares. Lo novedoso es que en 17 años no se daba la situación en la cual un decano necesite los votos del claustro estudiantil para poder ganar.

–¿Cuáles son esos dos modelos en juego?

–El actual, que postula la reelección del decano, y el que postula que por primera vez haya una decana mujer que es Carolina Mera, directora del Instituto de Investigaciones Gino Germani y docente de la facultad. La realidad es que la mayoría del estudiantado rechaza la gestión actual. No tenemos comedor universitario, guardería, biblioteca única. En cuanto a la situación edilicia no hay mantenimiento, no hay calefacción, los ventiladores no andan, los ascensores tampoco. Y el decano nunca nos prestó atención al claustro estudiantil. Por eso decidimos no apoyarlo, como muchos otros actores.

–¿Cómo se explica esta ruptura en un contexto de avance del macrismo y de Cambiemos a nivel nacional?

–Lo que pasa es que el decano hizo oídos sordos, no sólo con el sector estudiantil, sino que también hegemonizó la facultad para sus amigos. No tendió a hacer una política plural teniendo en cuenta a los distintos actores. Como no decidimos apoyarlo, quiso romper el centro de estudiantes y finalmente lo logró. Está utilizando instrumentalmente al kirchnerismo para armar un falso escenario de confrontación, como si no fuéramos parte del campo nacional y popular. Yo soy candidata a legisladora por Unidad Porteña y hay otros sectores que acompañan directamente a Mera. No es que nosotros estamos lanzando su candidatura, estamos dialogando aún. Hay otros sectores que acompañan a Mera, como Daniel Filmus, Jorge Taiana, compañeros que acompañan al espacio de Mera. También hay otro tema, nosotros no apoyamos a Postolski porque hizo un acuerdo con el Ministerio de Modernización para que la facultad otorgue asistencia técnica en la formación de cuadros del Estado como “agentes de cambio”.

–¿Y por qué acompañan la postulación de Mera?

–Le planteamos a Mera algunas condiciones y reivindicaciones del movimiento estudiantil y ella se mostró abierta al diálogo. No nos pasó con el actual decano. Quisimos dialogar y nunca mostró ni siquiera una apertura. Y justo ahora está interviniendo e hizo que se rompa el frente estudiantil. El problema es que eso abre la puerta para que vuelva la izquierda partidaria al centro y eso es volver atrás. Nosotros hicimos un centro de estudiantes que tiene muchas políticas, mucha iniciativa, herramientas autónomas de los estudiantes.

–Desde el oficialismo de la facultad señalan que ustedes hicieron un acuerdo con el radicalismo…

–Se está partidizando y nacionalizando la cuestión y utilizando instrumentalmente al kirchnerismo siendo, que ellos tienen la articulación con el Ministerio de Modernización. Además, en su gestión, en la conformación del claustro de profesores hay consejeros que pertenecen al radicalismo. Es una discusión muy compleja en la facultad. Los sectores son muy complejos. Acá el PRO no está. Está el radicalismo que trabaja con el decano desde hace muchos años. Formaban parte de la lista. Nos quieren llevar a una falsa confrontación, a discutir otra cosa, cuando acá lo que está en juego son modelos, proyectos de facultad.

–¿Cuál es la propuesta para el centro de estudiantes?

–Nosotros tenemos un modelo de construcción inclusiva, de permanencia, precisamente en un contexto nacional totalmente adverso. Ganó un centro de estudiantes nacional y popular y a nivel nacional ganó un gobierno de derecha neoliberal. Nuestro desafío es profundizar lo que venimos haciendo. Todo el sistema de becas que tenemos, creamos espacios como un gabinete de computación, una librería del centro, una secretaría de desarrollo estudiantil que les permite a los estudiantes comer a muy bajo costo. Lo que se recauda va al financiamiento del sistema de becas de transporte, guardería y alojamiento. Le habíamos exigido becas a la facultad y como no nos da, lo impulsamos nosotros. Son herramientas autónomas, espacios de participación de los estudiantes. Tenemos que seguir fortaleciendo la herramienta gremial porque para defender un centro de estudiantes y defender la movilización en las calles tenemos que ser muchos en la facultad.

–¿Cómo se compatibiliza esto con la campaña a legisladora porteña?

–Es un desafío, es muy bienvenido porque permite que el sector universitario tenga una voz porque tenemos muchísimas necesidades y no están representadas. Son distintos actores que aportamos a esa mirada plural y de construcción, por eso es importante la unidad. Para poder enfrentar al neoliberalismo.