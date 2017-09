El juez federal Rodolfo Canicoba Corral declaró hoy su incompetencia en la denuncia abierta contra el Gobierno por el encubrimiento a la Gendamería en el marco de la desaparición de Santiago Maldonado. Canicoba entendió que esa presentación, que fue impulsada por el fiscal Federico Delgado, es “conexa con aquella en la que se investigan los sucesos atinentes a Santiago Maldonado", por lo que remitió la denuncia al juzgado federal de Esquel (Chubut).

El magistrado sostuvo que “la negativa a reconocer la privación de la libertad o de informar sobre el paradero de Santiago Maldonado constituyen parte del hecho que se está investigando" en el juzgado a cargo de Guido Otranto (Esquel), donde está abierta la causa por la "desaparición forzada" de Maldonado.

Delgado le había solicitado a Canicoba Corral que pida un informe "urgente" al jefe de Gabinete, Marcos Peña, para que detalle "las tareas que desplegó el Estado Nacional para dar con el paradero de Santiago Maldonado". El fiscal también había solicitado que el juez "requiera una copia urgente (del expediente en el que se investiga la desaparición forzada de Maldonado) mediante una nota al Juzgado Federal N°1 de la localidad de Esquel, provincia de Chubut". Había recomendado, además, que el juez Otranto sea apartado del caso porque fue él quien ordenó el operativo en el que ocurrieron los hechos investigados y "articuló la intervención de la fuerza de seguridad".

Hoy Ariel Garbarz, director del laboratorio de Seguridad de la Comunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), denunció que el juez federal Guido Otranto y la fiscal Silvina Ávila no aceptaron recibirlo en Esquel para entregar los resultados de un "primer trabajo de geolocalización" del celular de Santiago que aportaba "datos de antena y zona" donde fue activado el 2 de agosto pasado, un día después de su desaparición.

"Me encontré con la sorpresa de que hoy no me quiso recibir la fiscal, y tampoco le dio conformidad al abogado para que yo actúe como perito. Entonces me fui al juzgado para que me reciba Otranto, y para darle la información que habíamos recabado, pero el juez tampoco me recibió", afirmó Garbarz en diálogo con FutuRock FM. El especialista realizó los estudios en calidad de perito de las querellas representadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Explicó que a partir de las mediciones realizadas en las antenas de telefonía celular de Esquel logró “obtener un dato muy importante que es la antena que recibió la llamada del celular de Santiago Maldonado el 2 de Agosto y que permite ver los celulares que estuvieron cerca de ese celular y de ahí determinar posibles sospechosos o testigos". Agregó que esos estudios "prueban que el celular se encendió el 2 de agosto" durante 22 segundos, al responder una llamada que realizó un amigo del joven, desde El Bolsón.

"Para poder terminar ese trabajo y tener una localización precisa, utilizando la tecnología que tenemos en la UTN de geolocalización o triangulación fina, con errores de metros y no de kilómetros, estaría faltando información de Movistar, imprescindible para terminar el trabajo", sostuvo Garbarz.