En un recorrida por Ituzaingó, Cristina Kirchner reiteró ayer su propuesta de construir un gran eje opositor en la provincia de Buenos Aires para que “no gane el ajuste” y adelantó que va a “insistir con el pedido de unidad hasta el último minuto del proceso electoral”. De esa manera, la ex presidenta y candidata a senadora de Unidad Ciudadana insistió con el argumento de la carta abierta que subió el lunes a las redes sociales, que fue desechada por las demás listas opositoras. Incluso, el candidato de Cumplir Florencio Randazzo le contestó ayer con otra carta en la que acusa a la ex presidenta de haber sido la responsable de la fragmentación opositora.

“Es necesario lograr la unidad del voto opositor, no para que gane Cristina o pierda (Mauricio) Macri, o gane Macri. El tema no es Cristina ni Macri. El tema es que no gane el ajuste”, resumió CFK durante la recorrida de ayer, que ahora suele incluir un momento de contacto con la prensa. “Creo que se ha demostrado que Unidad Ciudadana es el instrumento que la sociedad ha elegido como más apto para decirle no al ajuste”, argumentó, en referencia a su triunfo en las PASO del 13 de agosto en la que, de acuerdo a su lectura que ayer repitió, dos de cada tres bonaerenses se expresaron en contra de las políticas del macrismo.

Como ya había desarrollado en su carta, añadió que “si gana el ajuste empeorará la situación no sólo de los trabajadores asalariados sino del conjunto de la sociedad, que también tendrá el impacto del aumento de las tarifas que están postergando para después de las elecciones”.

CFK caminó Ituzaingó junto a su compañero de fórmula Jorge Taiana y al intendente Alberto Descalzo. Dialogaron con los trabajadores de la fábrica Adox SA, dedicada al desarrollo e innovación de nuevas tecnologías orientadas a la agroindustria. También estuvieron en el Hospital de Ituzaingó, cuya construcción se inició durante su mandato, pero la obra quedó paralizada en diciembre de 2015. Tras reunirse con empresarios pymes y comerciantes locales, la ex presidenta le reconoció al intendente haber decretado la emergencia económica en Ituzaingó, y además señaló que “los empresarios están soportando la apertura indiscriminada de importaciones, la caída brutal del consumo popular, tarifazos y, además, no acceden al crédito porque las tasas de interés son inaccesibles”.

La carta abierta de CFK no fue bien recibida por las otras listas opositoras que rápidamente expresaron su rechazo. El candidato de 1País, Sergio Massa, tercero en las primarias, consideró que “el diálogo con quienes nos dividieron no es posible”. Anoche, además sacó su propia carta (ver recuadro). Antes, quien salió a plantear su posición fue Randazzo en una carta de respuesta a la ex presidenta. En el mensaje la tutea y por momentos utiliza un tono muy enojado. Planteó como “una trampa” la polarización “que proponen Macri y vos”. También la responsabilizó por la estrategia electoral que permitió que Cambiemos llegara a la presidencia en 2015 y recordó su deseo frustrado de competir contra ella en las PASO. “Pero como dijo alguien muy cercano a vos, ‘Cristina no puede competir contra su empleado’, que vendría a ser yo. Y por eso te fuiste del peronismo, creaste un partido llamado Unidad Ciudadana, y evitaste las Primarias. Entonces pregunto: ¿Quién fragmentó a la oposición?”, continuó el ex ministro, a quien luego de las primarias abandonaron varios intendentes que salieron a expresar su apoyo a Unidad Ciudadana.

Randazzo sostuvo que más de medio millón de bonaerenses habían depositado su confianza en él en las primarias y que ahora no los podía estafar. Subrayó que las elecciones de octubre son legislativas por lo que “no hay necesidad de elegir entre dos opciones”. Pasó el aviso de su lista: “Tenemos a muchos dirigentes jóvenes que tienen grandes capacidades, enormes convicciones y ninguna soberbia. Y que van a defender a los argentinos de las políticas de ajuste pero sin creerse dueños de la verdad”. Y concluyó expresando su deseo de debatir con ella. “También nos gustaría discutirlo con los candidatos de Macri, porque coincidimos con vos en que estamos frente a un Gobierno que no tomó una sola decisión a favor de las mayorías. Pero sobre todo porque somos opositores. Tanto que hicimos lo imposible para que el peronismo llegue unido y legitimado por la elección Primaria a octubre. Pero hubo alguien que lo impidió y terminó siendo funcional a Macri. Y no fuimos nosotros”, cerró.

Otro que se mostró contra la propuesta fue el senador Fernando “Pino” Solanas, quien no superó las PASO. “No es necesario amontonarse” detrás de CFK para rechazar el ajuste. Si bien aseguró que no votará a Cambiemos tampoco quiere “confundir” expresando su respaldo a Unidad Ciudadana.