La CGT no está exenta a la disputa electoral de octubre, al resultado y mucho menos a sus posibles consecuencias. Tal vez por eso, y de a poco, los principales dirigentes de la central obrera van deslizando sus preferencias. El domingo pasado fue el triunviro, Héctor Daer, quien dijo que respaldará a quien le haga fuerza al gobierno nacional. Ayer fue el turno del histórico dirigente metalúrgico, Antonio Caló, que reconoció que quiere que “(el candidato de Unidad Ciudadana, Jorge) Taiana sea senador”.

En agosto pasado, tanto Daer como Caló apostaron sus fichas a Florencio Randazzo en las PASO. Pero el deslucido resultado del ex ministro del Interior y Transporte los llevó a recalcular sus opciones y sin jugarse abiertamente por Unidad Ciudadana en general y por Cristina Kirchner en particular, comenzaron a plantear la necesidad de votar en la provincia de Buenos Aires a la oferta electoral que encabeza la ex presidenta.

Consultado por lo que puede ocurrir en los comicios del 22 de octubre, el líder de la UOM dijo que “los compañeros peronistas tienen libertad de acción para elegir a quién más le guste, en el caso nuestro quién nos representó fue Florencio Randazzo. Ahora si los compañeros ven que el voto útil está en otro lado, lo pueden hacer”.

Allí no terminaron las declaraciones de Caló, quien de inmediato renovó públicamente el cariño que siente por Randazzo (“lo quiero mucho al flaco) para luego afirmar que “quiero que Taiana sea senador, porque no sería un senador más...Yo quiero que sea Taiana”, indicó. Tal vez pensando que su frase podía dejar lugar a alguna duda remarcó: “No es lo mismo para mí que Taiana sea Senador que haya otro senador que no sea del Partido Justicialista”.

Cuando la CGT se dividió en oficialista (kirchnerista) y la opositora que conducía Hugo Moyano, Caló fue el secretario general de la primera. Sin embargo, finalizado el mandato de CFK el metalúrgico tomó distancia e incluso en abril pasado, cuando la candidatura de la ex mandataria era una posibilidad, llegó a decir que iba a votar a un candidato varón. Luego aclaró que usó esa fórmula para no nombrar a Cristina. Ya con las primarias el dirigente optó por Randazzo ya que era el candidato que se había quedado con el sello del PJ. Sin duda que el devenir político electoral, y el pragmatismo, lo hizo cambiar de opinión aunque mantiene su decisión de no nombrar a CFK ya que insistió en repetir que prefiere que Taiana sea senador electo pero para ello antes la fórmula de UC debe triunfar.

Algo similar ocurrió con Daer quien luego integrarse al Frente Renovador de Sergio Massa y ocupar una banca de diputado, a fines del año pasado comenzó un proceso de distanciamiento que se tradujo en la conformación de un bloque unipersonal. Luego se acercó a Randazzo pero semanas antes de las PASO sus colaboradores reconocían que en agosto votaría al líder de Cumplir pero que en octubre lo haría por Unidad Ciudadana. Ahora el titular del gremio de la Sanidad dijo este domingo que “en octubre voy a hinchar por el peronismo y por el que le haga más fuerza al Gobierno”. Una forma elíptica de confirmar lo que decían sus asesores.