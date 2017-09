Sergio Maldonado volvió a apuntarle al Gobierno por la desaparición forzada de su hermano Santiago y cuestionó el desempeño de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su cerrada defensa de la Gendarmería. También criticó el desarrollo de la investigación y se quejó por el tiempo que se demoró en citar a declarar a los gendarmes que participaron de la represión a los mapuches donde Santiago Maldonado fue visto por última vez. “El que sabe dónde está, que me lo devuelva.”

“Lo que hizo al principio, fue crear un cono de silencio y bajar una protección a la Gendarmería, en vez de ponerse de nuestro lado y ver qué pasó”, reprochó Sergio Maldonado la reacción de Bullrich ante la desaparición forzada de su hermano. En ese sentido, dijo que la ministra de Seguridad “se tendría que haber puesto a disposición enseguida”. “No quiero echarle la culpa a alguien, pero si estoy en un trabajo y hay un jefe, viene alguien y se queja, y en vez de investigar primero, enseguida los protege, muestra de qué lado se pone", señaló.

Sergio Maldonado se preguntó también “por qué salir a defender tan rotundamente” a la Gendarmería. “Ni un barrabrava puede decir que no va a tirar a un gendarme por la ventana. Es funcionara, su palabra es importante", señaló sobre Bullrich.

"Me sorprendió que no lo hayan hecho en su momento y hayan dilatado esto a 43 días de no saber dónde está. Ellos sí saben dónde está”, expuso además el hermano de Santiago sobre la demora del juez Guido Otranto de citar a declarar a los gendarmes.

Con relación a la posibilidad de que la Gendarmería sea responsable de la desaparición de Santiago dijo tener "opiniones encontradas ahí”. “Por momentos pienso que fue algo medio aleccionador, porque era un blanco que estaba ahí. O porque en venganza o algo así alguno reaccionó y agarró a Santiago", explicó durante una entrevista con TN.

"Lo extraño mucho, lo quiero ver, nos quiero ver los tres juntos con mi hermano Germán de viaje. Y hay algo pendiente, el único que no toca ningún instrumento soy yo, y siempre tuve el sueño de poder tocar algo juntos los tres", contó también entre lágrimas y reclamó: "Lo extraño y el que sabe dónde está, que me lo devuelva, porque lo quiero mucho."