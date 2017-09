Encuentro mediado por la emoción

Luis María Pescetti y Juan Quintero comparten el oficio de la creación musical, de la poesía y la palabra. Con recorridos particulares cargados de distinciones y reconocimiento, hace algunos años descubrieron que la afinidad podía llevarlos a un camino común y, con motivo de la presentación de su libro Cartas al Rey de la cabina , Pescetti invitó al músico tucumano a compartir algunas canciones. Lo que ocurrió entonces (y que quedó registrado para su visualización en el canal de Youtube del escritor nacido en San Jorge) fue mucho más allá de una pura sucesión de textos y canciones: el diálogo establecido, la resignificación lograda con ese cruce terminó resultando en un proyecto compartido que lleva ya más de cinco años de encuentros en los que química y entendimiento siguieron enriqueciéndose.

Y que, además, sigue cautivando a los propios protagonistas, según distingue Juan Quintero a Rosario/12, con motivo de la primera presentación de las Cartas... en la ciudad: esta noche, a las 21.30 la dupla llegará al Teatro de Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza) como parte de una nueva fecha del ciclo De par en par. "Hay alguna cosa novedosa en el contar las historias, en relación a las palabras. Al estar vinculado a cierto tipo de canciones, donde en cierta forma hablo de lo cotidiano, siento que lo de Luis es todavía más cotidiano. Eso a mí me empuja a otro tipo de acercamiento con las canciones, un poco más despojado de mi rol de músico. A veces el músico, en un punto, tiene que estar haciendo un cierto desarrollo de la música. Hay veces que lo hago, pero en otras, como en este encuentro, la cosa te empuja directamente al rol de uno que habla, entonces la emoción manda hacia otros lados. Esa es una cosa nueva y maravillosa para mí", explica entonces Quintero, que con su voz y guitarra desanda composiciones propias junto a otras de Fernando Cabrera, Cuchi Leguizamón, Pedro Guerra y Joan Manuel Serrat, entre otros.