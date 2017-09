Cuando Robert Darnton, el director de la biblioteca de la Universidad de Harvard, se puso a investigar los pedidos que las librerías hacían a los impresores en París antes de la Revolución Francesa, encontró que la cantidad de pornografía que se vendía en la época era abrumadora en comparación con la cantidad de filosofía. Ni el 1% de los libros que se vendían en París eran esos libros famosos que la historia quiere que hayan sido los precursores intelectuales de la Revolución: Diderot, Rousseau o aun Voltaire… Los libros que les gustaban a la burguesía francesa del rococó eran sobre los secretos en la alcoba de Luis IV o las reuniones orgiásticas en lo de la Pompadour. Y esos libros, siempre vendidos en la zona de atrás de la librería, junto a los libros prohibidos de filosofía y política, eran llamados los livres philosophiques un eufemismo finoli y delicado para ocultar la curiosidad salvaje.

Es por ese camino que Darnton descubre que la verdadera reflexión sobre la libertad tiene un héroe, el único que logró unir filosofía y sexo, pornografía y crítica del lenguaje: el Marqués de Sade. Esa reflexión sádica que a los lectores tanto entusiasmaban lo hizo entender a Robert Darnton que pensar la libertad, como se pensó en París a fines del siglo XVIII, sólo era posible si se pensaba, al mismo tiempo, el libertinaje. Sólo así se puede pensar la libertad en el límite, arriesgando como lo hizo Sade, el propio cuerpo.

En la exposición más atrapante y divertida de este año en la Fundación ICBC, con el misterioso título: MD/Linaje3, la curadora Violeta Mansilla ha seleccionado una obra de Sergio de Loof que lleva el tema del rococó hasta la exasperación y la locura.

Se trata de la copia de la obra cumbre del pintor del rococó: Jean Honoré Fragonard. La obra se llama “la hamaca” y es la captura de una imagen muy osada, perversa y traviesa. Pero para el momento, un estallido de pornografía. El centro de la obra es el vuelo de una mujer en su hamaca con todas sus enaguas y sedas al viento que en el vértigo del ida y vuelta pierde un zapato que vuela de sus pies demasiado expuestos. Ella es iluminada por el sol, pero en la sombra están los dos motores del vuelo: el señor que desde atrás la columpia y el señor que, desde el piso y adelante le dice algo así como: “me pongo acá abajo para asirte si te caés…”. La escena tiene todos los rasgos de lo ultra represivo: las caras de deseo de los hombres, la inocencia gozosa de ella, la complicidad de los querubines que miran y entienden como el público que mira la acción. Se parece a la perversión con la que Olmedo, Porcel y Sofovich nos mostraban la cara de la represión sexual del proceso, de la que ellos eran los heraldos y sabían sacar provecho.

Fragonard era un especialista en construir escenas para “entendidos” como el gallito ciego, la lectura de la carta, en encuentro secreto entre los árboles, o un hombre tocando el cerrojo de una puerta. Todas las obras de Fragonard son escenas para ver de un lado y de otro, como si hubiera entendido perfectamente la mirada doble que el público puede poner sobre un cuadro. La lectura de una carta es “las relaciones peligrosas” y el gallito ciego se vuelve un juego para tocarse sin culpa, del mismo modo que la hamaca es literalmente una mujer que tira la chancleta. En sus escenas podemos descubrir a uno de los primeros artistas modernos que entendió que el arte puede servir para justificar, encubrir y desarrollar los deseos más secretos.

Como dice Darnton, todas las escenas del erotismo y la pornografía del período pre-revolucionario nos dicen algo del rococó y de la revolución próxima. Sobre todo que el rococó no es la frivolización del barroco, sino una interiorización reflexiva. Esta escena típica en la que nos sumerge De Loof tiene además el rasgo de ser una copia del original, lo que le agrega una nueva voluta a un problema de por sí complejo. Al copiarla mecánicamente De Loof le agrega algo que la obra no tenía: el amor. Porque si la escena es perversa o porno, orgiástica o traviesa, que se la copie exactamente del mismo tamaño del original, lo vuelve una orgía en el nivel de los materiales y la técnica. Siempre donde hay una copia, está el deseo de ser el otro, de vivir la vida del otro, de volverse el otro, de perderse en su personalidad, en su genio. No hay plagio sin amor.

Se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 20 hasta el 29 de septiembre en la Fundación ICBC, Riobamba 1276.