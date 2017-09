"Lo único que quiere es frenar todo"

El oficialismo cruzó a los concejales opositores que en la sesión del pasado jueves aprobaron un pedido de informes sobre el acta acuerdo firmado el 24 de agosto por la intendenta Mónica Fein y el gobierno provincial para adelantar 300 millones de pesos de la coparticipación. El concejal Carlos Cardozo (PRO) planteó que el préstamo, a 24 meses, tiene que ser aprobado por el cuerpo, al considerar que la normativa postula que toda financiación que supere los 12 meses debe pasar por el Concejo. "A concejales como Cardozo lo único que le interesa es poner palos en la rueda o no defender los intereses de la ciudad", dijo la concejala Verónica Irízar (PS). "El anticipo de coparticipación está contemplado en una normativa vigente que habilita a poder tomarlo con una tasa de interés muy baja y muy conveniente para resolver cuestiones financieras transitorias de una manera ventajosa para los intereses de la ciudad", agregó la concejala socialista.

Con el recuerdo latente del fracaso para avanzar con el endeudamiento de 200 millones de dólares para obra pública y con un adelanto de coparticipación de la provincia por 800 millones de pesos para refinanciar pasivos, la intendenta Fein firmó el mes pasado un acta acuerdo con el secretario de Municipios y Comunas, Carlos Torres, refrendado luego por un decreto del gobernador Lifschitz, para recibir 300 millones de pesos en concepto de adelanto a pagar en 24 meses.

En la sesión del jueves, el Concejo aprobó un pedido de informes del concejal Cardozo pidiendo al Ejecutivo que informe los motivos por los cuales se firmó el acta acuerdo. "Está contemplado en la normativa vigente, el Ejecutivo está habilitado para tomar ese anticipo de coparticipación", defendió Irízar.

"El primer error en el que incurre el concejal Cardozo es creer que se trata de una deuda. No tiene una característica de crédito público ni de empréstito, es un anticipo de recursos que le corresponden a la ciudad de la coparticipación, es un derecho estable donde no hay duda que lo va a seguir cobrando y hay todo un marco normativo federal que le asegura esos ingresos", agregó la edila socialista.

Según el oficialismo, la ley provincial 10.047, que regula ese tipo de mecanismo, le permite a la administración provincial otorgar anticipos con un régimen que es conveniente para la ciudad. "Hoy la ciudad está pagando intereses mucho más caros y es muy conveniente tomar estos anticipos, con una tasa que es el 50 por ciento de la tasa fijada por el Banco de Santa Fe. No estamos pidiendo un crédito a nadie con esa lógica si es o no deuda. Y si vamos a la doctrina, se trata de una deuda administrativa, en ningún caso se puede tomar como una deuda financiera", argumentó Irízar, ex secretaria de Hacienda de Fein.

La concejala criticó además el pedido de informes en el que, consideró, el edil Cardozo también hace "un juicio de valor, creo que está enmarcado en el clima electoral, de querer enrarecer y hacer denuncias electorales, es el clásico estilo de poner palos en la rueda y oponerse a cuestiones que son beneficiosas para la ciudad". Por otra parte, Irízar destacó que estos adelantos son "habituales y normales, la provincia lo hace con muchos municipios y comunas".