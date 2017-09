La ex presidenta Cristina Kirchner visitó ayer a Osvaldo Bayer, histórico columnista de PáginaI12. “Hermoso encuentro con el escritor e historiador Osvaldo Bayer en su casa de Belgrano, bautizada por Osvaldo Soriano como El Tugurio”, escribió en Twitter la ex jefa de Estado y actual candidata a senadora por Unidad Ciudadana. “Osvaldo me compartió anécdotas sobre su exilio en Alemania y hablamos un buen rato sobre economía y la desaparición de Santiago Maldonado”, contó Cristina, que antes había difundido por Facebook una foto de ambos sonrientes en un ambiente repleto de plantas.

La visita de Fernández de Kirchner a Bayer se produce en el contexto de su campaña con vistas a las elecciones legislativas del 22 de octubre pero también de la creciente estigmatización y criminalización de la comunidad mapuche, impulsada desde las usinas de prensa del gobierno nacional. Como escritor y desde las contratapas de PáginaI12, en donde escribió desde su fundación en 1987, Bayer denunció las violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios y difundió sus reivindicaciones. En 1963 estuvo dos meses preso por impulsar un plebiscito para cambiarle el nombre a la localidad bonaerense de Federico Rauch y reemplazarlo por Arbolito, el ranquel que le cortó la cabeza al coronel prusiano para vengar a sus compañeros. En los últimos lustros reclamó sin suerte, junto a grupos indigenistas, el traslado del monumento a Julio Argentino Roca, ubicado en pleno microcentro porteño, y su reemplazo por un monumento a la mujer originaria. En 2008 escribió el guión y el libro cinematográfico de Awka Liwen, film que relata la historia del exterminio de los pueblos originarios y el robo de sus tierras durante la “Campaña del desierto”, entre otros acontecimientos de atropellos impulsados desde el Estado.

La ex mandataria recordó anoche en las redes sociales que el escritor “es reconocido internacionalmente por su obra, en particular La Patagonia Rebelde, película premiada en reiteradas ocasiones que luego de su exhibición fue prohibida, lo que desencadenó el exilio de la mayoría del elenco y autores, incluido el propio Osvaldo Bayer”. El historiador escribió a principios de la década del ‘70 los cuatro tomos de Los vengadores de la Patagonia trágica, que fue la base del film La Patagonia rebelde, de Héctor Olivera, en el que tuvo una breve intervención como extra el fallecido ex presidente Néstor Kirchner.