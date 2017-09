Cambiemos reunió en Parque Norte a su tropa de candidatos nacionales para unificar el discurso de la campaña electoral de alianza oficialista para las elecciones generales de octubre. “Los votantes recuperaron la confianza antes de percibir los efectos de la economía”, sintetizó sobre el resultado de las PASO el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba –jefe del laboratorio electoral del macrismo– que apostó fichas al semioculto candidato a senador bonaerense en un debate con Cristina Fernández de Kirchner: “Si hay debate, confío plenamente en Esteban (Bullrich)”, aseguró.

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, llamó a los candidatos a no bajar la guardia: “Todavía no ganamos nada”, advirtió. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, Frigerio, Durán Barba y la vicepresidenta Gabriela Michetti, encabezaron la cumbre oficialista. En cambio, no fueron de la partida el Presidente y otros importantes referentes del Gobierno, aunque adujeron diferentes motivaciones. Mauricio Macri posó para la foto con improbable uniforme (saco, lujosos zapatos puntiagudos y casco) “derribando uno de los muros” laterales de la residencia presidencial de Olivos. La gobernadora María Eugenia Vidal reunió en San Isidro a los intendentes bonaerenses del oficialismo para pedirles un “esfuerzo extra” en la campaña. Mientras tanto, la candidata porteña Elisa Carrió continúa en una de sus habituales vacaciones en el exterior.

“Somos conscientes que ahora viene la elección de verdad”, dijo Peña a los periodistas luego de cerrar el cónclave nacional de Cambiemos. “Hemos salido de la crisis, mes a mes estamos fortaleciendo el crecimiento, hay menos inflación, mas trabajo, ya pasó lo peor”, agregó en modo campaña el ministro coordinador. Respondió una pregunta sobre la entrevista que dio Cristina Kirchner el portal Infobae. “Ha sido auténtica, es saludable que dé reportajes, nunca los había dado cuando era presidenta, que se exprese como cualquier ciudadano”, contestó Peña.

La respuesta estuvo en sintonía con las propuestas expuestas puertas adentro del Salón Ombú de Parque Norte. No es conveniente “anticipar la discusión de 2019”, advirtió Frigerio aunque insistirán en la estrategia de polarizar la elección con Cristina Kirchner. También les advirtió a los candidatos “no perder de vista que todavía no se ganó nada”. Uno de los ejes de la nacionalización de la campaña electoral oficialista.

Durán Barba buscó unificar el eje del relato oficial. “Hay que decir la verdad, y la verdad es que el país está mejorando. La gente lleva adelante el cambio. La grandeza es hija de la humildad. Todos los candidatos tienen un gran papel”, soltó el gurú electoral. “Si hay debate con Cristina confío totalmente en Esteban”, agregó sobre el principal desafío electoral de Cambiemos y para generar confianza entre los candidatos propios. Luego, junto a su socio Santiago Nieto, Durán Barba mostró los spots de campaña que utilizará Cambiemos la semana próxima, ya lanzada oficialmente la campaña.

El encuentro comenzó con las intervenciones del presidente de PRO y candidato a senador misionero, Humberto Schiavoni, el titular de la UCR y alcalde de Santa Fe, José Corral, y la presidente de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin. Los siguieron una decena de oradores –entre ellos Gabriela Michetti y varios gobernadores– con la brevedad que caracteriza la discursiva oficialista.