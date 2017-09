Paolo Montero (foto) duda entre el debut de Fernando Tobio o la vuelta de Gustavo Colman para visitar mañana a las 21 a Temperley. Con Washington Camacho descartado por lesión, el técnico canaya avalúa el ingreso de Colman en el mediocampo. Pero en ese caso Mauricio Martínez seguirá en la defensa, con lo cual no habrá lugar para Tobio. La otra opción es que el ex Boca ingrese a la defensa y Martínez se sume al mediocampo en lugar de Camacho. Es que Montero no quiere sacar del equipo a Santiago Romero para parar en el medio con Martínez y Colman. Por lo cual la formación para buscar mañana en cancha de Temperley la primera victoria sería con Rodríguez; Ferrari, Martínez, Leguizamón, Parot; Gil, Romero, Carrizo; Colman; Ruben, Zampedri.