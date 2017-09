“Fuimos demasiado conservadores, sobre todo con el saque. Ellos arriesgaron mucho más, fueron agresivos y tuvieron su premio”, analizó Machi González, de 34 años, debutante absoluto en la Davis, al igual que su compañero Molteni, tras la derrota copera frente a la dupla kazaja conformada por Timur Khabibulin y Aleksandr Nedovyesov. “Me sorprendió lo bien que ingresó Khabibulin al dobles, se acopló casi a la perfección con Nedovyesov, que llevaba todo el peso del equipo por su mayor experiencia”, concluyó el tandilense. Por su parte, Andrés Molteni, también debutante, consideró: “Espero tener otra citación para revertir esta actuación. No saqué bien, ellos me presionaban mucho cuando se dieron cuenta que mi servicio fallaba”, y agregó: “Ellos jugaron sobre su nivel y nosotros no aprovechamos ninguna de las chances que tuvimos. Dejamos todo en la cancha, pero lamentablemente no pudimos”, concluyó el tenista, surgido del Buenos Lawn Tennis Club.