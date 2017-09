Profundamente molesto, indignado y con bronca se mostró Sergio Maldonado, hermano del joven desaparecido hace 49 días en el marco de la represión de la Gendarmería a la comunidad mapuche de Cushamen. Ayer a la madrugada el juez Guido Otranto ordenó un megaoperativo para allanar el territorio de la Pu Lof en Resistencia, pero la querella se enteró por los medios de comunicación. “No nos dejan entrar, el propio juez en la cara me dijo que no podía pasar. Son unos delincuentes. Todo esto es una payasada, una puesta para los medios”, sostuvo Sergio Maldonado, desde la ruta 40 frente a la entrada de la comunidad.

“El temor mío –agregó– es que vayan y lo tiren a mi hermano ahí adentro e inventen otra de las tantas cosas que hicieron. Pasamos de que a los gendarmes se les pudo ir la mano a que ahora van ahí adentro ¿a buscar qué?”, se preguntó Sergio Maldonado en diálogo con la AM 750. Según las últimas declaraciones de Otranto, la pista que sigue ahora su investigación es que Santiago pudo haberse ahogado en el Río Chubut, una hipótesis descartada por los buzos de la Prefectura que inspeccionaron el lugar.

“Las declaraciones del juez son una locura. ¿Qué me está diciendo? ¿Que mi hermano está muerto? Si piensa que mi hermano se ahogó, ¿por qué no lo buscaron antes? ¿Qué hicieron todo este tiempo? Dan versiones distintas todo el tiempo. El juez es un impresentable. Justo hoy iban a declarar nuevos testigos de la comunidad mapuche y fueron postergados por este operativo”, criticó Sergio Maldonado, muy enojado con la actuación del juez. La familia Maldonado ya solicitó la recusación del juez –que él mismo rechazó– y reiterará el pedido ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, el próximo jueves (ver nota aparte).

Para Sergio Maldonado, el allanamiento de ayer “no sirve para nada” porque, según le aclararon los especialistas, pasados quince días de los hechos ya no hay olor de la persona buscada. “¿Saben lo que cuesta todo este operativo, movilizar a 400 efectivos?… ¿Por qué no gastan esa plata en buscar a mi hermano? Además, no nos dejaron entrar, eso significa que si llegan a encontrar algo sin nosotros presentes se puede pedir la impugnación”, aclaró. E insistió en marcar los errores del juez durante la investigación: “Lo voy a denunciar en todos lados, es un impresentable. Lo que hacen hoy no tiene validez. Hacen todo para no encontrar a Santiago”.