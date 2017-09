El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, criticó a Florencio Randazzo, a Sergio Massa y a Miguel Ángel Pichetto, quienes rechazaron el llamado a la "unidad" de la ex presidenta Cristina Fernández. Además, aseguró que Unidad Ciudadana va a "ganar en octubre".

En diálogo con Radio Cooperativa, Yasky se refirió a las diferencias en el ámbito del peronismo luego del llamado a la "unidad" de la ex Presidenta, convocatoria que Randazzo rechazó y Pichetto afirmó que Cristina Fernández debería armar su propio bloque en la Cámara alta desde diciembre.

"¿Cómo se atribuyen ellos la potestad de definir que Cristina no sigue adelante, cuando es la única que quedó en pie, que muestra coherencia y tiene la valentía de decir lo que hay que decir en nombre de Perón y de Eva Perón en este país?", se preguntó el dirigente. "Randazzo fue derrotado (en agosto) como para no volver, lo mismo con (Sergio) Massa. Pichetto no existe, es un burócrata aburguesado en una banca del Senado que tiene los ojos en la nuca", describió. Y agregó : "No existe el peronismo amigable con un gobierno tan de derecha y tan profundamente neoliberal como éste".

En otro orden, advirtió que el Gobierno y los "empresarios vinculados" tienen como "horizonte" para el ámbito laboral un sistema de "semiesclavitud legal como en Brasil".

"Hay un pragmatismo duro en empresarios vinculados al poder que gobierna, que para ser competitivos (cree que) hay que ponerse en línea con la baja de los costos laborales", consideró Yasky. El titular de la CTA sostuvo que "el Presidente (Mauricio Macri) lo ha planteado varias veces. Ahora que Brasil hizo esa reforma, que deposita (a los trabajadores) en una especie de semiesclavitud legal, para muchos empresarios, siendo nuestro principal socio, ese es el horizonte".

"Argentina tiene un problema de falta de trabajo porque estamos en una recesión económica en el sector de la industria, lo que significa caída de la actividad y cierre de fuentes de empleo. La economía empuja para abajo, arrincona a los pequeños empresarios", concluyó.