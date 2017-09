Hay una televisión que no responde a las grandes luminarias. Una manera de pensar los contenidos que escapan a la lógica del rating y la mercancía, al griterío constante y la descalificación instantánea. Hay pantallas que se encienden para comunicar, para acercar comunidades, ideas, problemas, necesidades colectivas o simplemente mostrar expresiones artísticas que no suelen verse reflejadas en las señales de mayor audiencia. La televisión comunitaria cuenta con la virtud de mirar la realidad desde su propia óptica, sin intermediaciones deformantes. Urbana Tevé es una de esas experiencias que confirman que otra televisión no sólo es necesaria sino también posible. El “primer canal villero de la patria”, cuyo estudio se emplaza en el corazón de la Villa 31 de Retiro, ya lleva siete años al aire, haciendo latir en su pantalla una realidad sin estigmatizaciones. “Logramos ser la vía de comunicación del barrio, un espacio que superó dificultades de todo tipo y que todos los habitantes de la Carlos Mugica conocen”, explica Milcíades Peña, el director del Canal 5 Comunitario de la Ciudad de Buenos Aires y que en algunos meses extenderá su alcance a través de la TDA, en la frecuencia 32.2.

El cambio de gobierno, el desguace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el reemplazo de la Afsca por la Enacom no fueron impedimentos para que Urbana Tevé continuara. Más bien lo contrario: los contratiempos que ocasionaron los retrasos de los créditos del Fondo de Fomento Concursable (Fomeca) lejos estuvieron de paralizar el funcionamiento de un canal que ante cada impedimento trata de sobreponerse con más ganas de hacer y de comunicar que recursos. Consolidado en el barrio, el objetivo es mejorar las producciones y alcanzar mayores audiencias.

“El cambio de gobierno retrasó el desarrollo de la señal porque estuvimos 15 meses sin recibir los subsidios que habíamos ganados del Fomeca”, cuenta Peña a Páginai12. “Recién hace un mes empezaron a pagar la deuda. Fue un período de resistencia. Incluso, la señal 33 de la Ciudad por la que habíamos concursado en 2015 estuvo interferida por El Trece y recién en diciembre pasado se llegó a una solución, pasando nuestra señal a la frecuencia 32. A cambio, duplicamos la potencia de transmisión, que nos permite llegar a toda la ciudad y al gran Buenos Aires. Y ahora esperamos en dos meses, a más tardar, estar en condiciones técnicas de ser parte de la grilla de canal de la Televisión Digital Abierta, en la frecuencia 32.2”, subraya el director de la emisora que comanda junto a Juan Cruz Guevara, Nelly Aguirre y Gustavo Cañaveral.

Durante todo ese mientras tanto, Urbana Tevé construyó una programación que no por comprometida con la realidad social dejara de ser entretenida. En esa grilla, se destaca Estridente sonó (jueves a las 20), un magazine de actualidad y humor que tiene como eje una extensa entrevista a algún dirigente político. El ciclo, que se emite en simultáneo para todo el país por 360 TV, es conducido por el mismo Peña y Gustavo Sosa, acompañados por el Tano Seminara haciendo sketches. Además de la entrevista principal, Estridente sonó cuenta con un informe de actualidad política que se discute con el invitado y otro documental en el que se abordan problemáticas que afectan a distintas villas de la ciudad de Buenos Aires, como la contaminación del agua, la violencia de género, la salud pública o el deporte como factor de desarrollo sociocultural.

“Es un magazine semanal, con un entrevistado al piso”, subraya Peña. “Ya pasaron Daniel Filmus, Osvaldo Papaleo, Mariano Recalde, Aníbal Fernández, Vicky Montenegro, Víctor Santa María, Daniel Filmus, Cynthia Ottaviano, Gisela Marziotta, entre otros. Por ahora los invitados son del ámbito de la política, pero la idea es abrirlo a la cultura, pero una vez que esté instalado, porque no es sencillo coordinar que alguien quiera venir a la villa. Pero en las entrevistas buscamos correr a los invitados de la trinchera para conocer otros aspectos de su vida”, reflexiona el ex legislador porteño.

Otro de los pilares de la programación es Desde el barrio, noticiero que emite a diario de 13.30 a 15. La realidad nacional e internacional se conjuga con informaciones que afectan al barrio, que aunque el Gobierno de la ciudad difunda que cuenta con una población de 45 mil habitantes, los cálculos extraoficiales extienden esa cifra a cerca de 70 mil. Gotan tropic, el ciclo que conducen los músicos Patricia Malanca y Facundo Rádice los sábados a las 12, se propone darle un lugar al tango, reafirmando sus orígenes pero sin miedo a la fusión con géneros tan disímiles como la cumbia. La programación se completa con ciclos temática y artísticamente tan variados como El buen vivir (sobre pueblos originarios), Nada está perdido (un grupo de jóvenes del barrio recorren el vasto y siempre desconcertante mundo audiovisual autogestivo en las redes), o Diálogos del sur, en la que el politólogo Edgardo Mocca analiza la región junto a un invitado.

Creado a comienzos de 2010, Urbana Tevé nació fundamentalmente bajo la idea de que las voces de sus habitantes también se vean reflejadas en un medio de comunicación. En ese aspecto, la visibilización de lucha por la urbanización de la Villa 31 se convirtió en un estandarte de la señal, al punto que su nombre proviene de ese proyecto nunca consumado del todo por el Gobierno de la ciudad. “En 2009 –detalla Peña– se aprobó la Ley de urbanización y hubo un dictamen que el gobierno nunca ejecutó. Ahora parece que están acelerando el proceso, aunque sin respetar el dictamen original y motorizado por la modalidad del PRO de hacer las cosas y después consultar a los habitantes. Nos hacen creer que participamos del proceso, con reuniones formales y caminatas escuchando a los vecinos pero sobre hechos ya consumados o pre aprobados. Lo bueno es que las obras vienen avanzando y que el canal sigue reflejando la realidad del barrio desde la voz y mirada de quienes viven en él”.