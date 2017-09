“La gente no puede vivir esperando que le prometan que el futuro va a llegar, porque la comida y las tarifas hay que pagarlas hoy”, aseguró ayer la candidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, en un acto con jubilados en Lomas de Zamora. Continuando con la campaña electoral, la ex presidenta apuntó que “nunca les prometíamos futuro, construíamos presente que es lo que la gente está necesitando: construir presente”, aludiendo a los doce años de gestión kirchnerista.

“Quiero que quienes gobiernan este país no me hablen del futuro, quiero que se ocupen del presente”, señaló la ex presidenta. La referencia era a los eslogan de la alianza Cambiemos que pide tiempo para que comience a crecer la economía, deprimida debido a las políticas implementadas por la gestión de Mauricio Macri. “¿Si no tenés laburo, de qué futuro me estás hablando? ¿Si no tenés más remedios porque no los podes pagar, si tu pibe no consigue laburo, si el pibe de la primaria tenía netbooks y libros y ahora no, de qué futuro nos están hablando?”, continuó. En el arranque de la campaña para las elecciones de octubre Cristina Kirchner volvió a poner en foco en las consecuencias de la economía macrista.

Esta semana, CFK viene llevando adelante una recorrida por el sur del Conurbano bonaerense. El domingo comenzó en Florencio Varela, luego pasó por Berazategui y continuó ayer en Lomas de Zamora. Con el intendente Martín Insaurralde y los candidatos del distrito acompañándola en el escenario, la ex presidenta se preguntó: “¿A quién se le ocurre inaugurar comedores como un logro? Hay que gestionar para que no sea necesario abrir más comedores y merenderos. El lugar a donde un chico tiene que ir a comer es su casa y con los padres después de salir del colegio. Que no nos cambien la bocha”, lanzó. Algunos funcionarios macristas celebraron días atrás que Macri y su mujer Juliana Awada participaran de la apertura de un comedor junto a Margarita Barrientos en Santiago del Estero. Incluso, Barrientos reconoció allí que la gente que va a sus comedores es mayor que en 2015.

“Debemos entender que para que le vaya bien a uno nos tiene que ir bien a todos”, destacó CFK no sin antes recordar la foto de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, junto a un hombre que instaló una parrilla en la puerta de su casa por la falta de empleo. Stanley lo felicitó por “tener una changa”. “Pobre hombre, tener que poner en la puerta casa una parrilla porque no tiene trabajo. En vez de haberse sacarse una foto, deberían ofrecerle un lugar y un espacio de trabajo formal”, señaló y destacó que “gobernar no es sacarse fotos con los pobres, no hay que sacarse fotos con la gente cuando están en la pobreza y sin fuerza porque eso afecta en la dignidad”. Finalmente arengó a la gente que se acercó a festejar el día del jubilado al destacar que “vamos a votar por el presente, por lo que nos está pasando y por lo que nos quieren quitar”.