Desde Esquel

Andrea Millañanco, una de las voceras de la Pu Lof en Resistencia Leleque, del departamento de Cushamen, declaró ayer ante la fiscal Silvina Avila en el marco de la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Según su testimonio, a las dos de la tarde del primero de agosto pudo comunicarse con un teléfono celular utilizado por la comunidad, oportunidad en que otra mujer le informó: “Falta el compa”. La confirmación de su desaparición llegó a las 15.30.

“Recibo una llamada diciéndome que la Gendarmería estaba afuera de la tranquera, que estaban disparando. Ahí Soraya (Maicoño) se fue para allá, el día anterior estuvo lleno de hostigamiento. Cerca del mediodía me entero que Soraya había sido detenida en la Comisaría de Leleque. A las 13.30 consigo un número, del otro lado me dicen que la Gendarmería está quemando todo. Después de las 14 vuelvo a hablar y me dicen que faltaban la lamien (hermana) y el compa. Después hablo otra vez, la lamien (Elizabeth Loncopan) había llegado. La última llamada es a la 15.30 y me vuelven a decir que faltaba el compa”, sostuvo Andrea a la salida de la fiscalía. El primero de agosto ella se encontraba en Esquel. Elizabeth fue la detenida durante el allanamiento ordenado el lunes pasado por Otranto y seguido de cerca por el funcionario del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané.

–¿Puede ser que en el allanamiento del lunes el juez Otranto haya ido a buscar el teléfono de la persona con la que habló?, consultó PáginaI12.

–El teléfono con el que yo me comuniqué me lo bloquean a los dos días, y ese otro teléfono no sé dónde está.

Uno de los celulares secuestrados el lunes pasado pertenece a Matías Santana, que cuando se dio cuenta del ingreso de Gendarmería lo primero que hizo fuer correr unos pasos y tirar su teléfono.

–Cuando le comunicaron que faltaba “el compa” (Santiago Maldonado), ¿le describen alguna situación de lo que le pudo haber pasado?

–No, porque lo único que me dicen las personas que llegaron primero del otro lado es que el compañero no apareció. Después se lo empezó a buscar en las comisarías y gendarmerías que estuvieron en el operativo.