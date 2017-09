Dos pagos sospechosos

El ex campeón olímpico ucraniano de salto con garrocha Sergei Bubka, vicepresidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) y miembro del COI, transfirió 45.000 dólares a través de un paraíso fiscal a Valentin Balakhnichev, ex presidente de la Federación rusa de Atletismo suspendido de por vida por corrupción, reveló ayer el diario francés Le Monde, que relaciona este movimiento financiero, que se produjo el 18 de junio de 2009 a través de Mill Investiment Ltd (con sede en un paraíso fiscal de las Antillas) y controlada por Balakhnichev, con otro especialmente sospechoso. Mill Investiment realizaba el 17 de junio un traspaso por una suma cercana también a 45.000 dólares a una sociedad del senegalés Papa Massata Diack, hijo de Lamine Diack, ex presidente de la IAAF procesado por corrupción.