D’Onofrio y el árbitro

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, se refirió ayer al cambio de árbitro para el partido de hoy. “No me parece serio todo lo que se dijo. Hay que tratar de dar vuelta el partido”, aseguró en diálogo con radio La Red. El lunes, la Conmebol informó que Roberto Tobar, designado para el choque ante Wilstermann, sufría una molestia física, por la cual no podía dirigir. En su reemplazo designó a Julio Bascuñán. Todo esto generó suspicacias y por eso D’Onofrio salió al cruce ayer. “No se puede vivir del pasado”, dijo, haciendo a un lado la polémica porque River no pudo ganar en ninguno de los tres cotejos en los que arbitró Bascuñán: en 2015, 1-1 ante Guaraní de Paraguay y 1-2 frente a Chapecoense, y en 2016, 1-1 con San Pablo.