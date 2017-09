Frida Sofía era el nombre de una nena de 12 años atrapada tras el derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen, producto del terremoto que asoló México DF. Allí, murieron 21 niños y cuatro adultos y a las 24 horas del sismo comenzó a hablarse de rescatar a Frida Sofía. México se paralizó ante su historia, que sintetizaba todas las historias de rescate. Resultó ser falsa.

La cadena Televisa fue la primera en difundir la noticia, a través de su periodista Danielle Dithurbide, y luego se sumaron las demás cadenas de TV del país entrevistando a los rescatistas que actuaban en el área de la escuela derrumbada. El origen de la falsa noticia fueron las palabras de José Luis Vergara Ibarra, almirante de la Marina, quien anunció, después de cuatro horas de rescate que “hay una niña que aún escuchamos está con vida. Y es ahí donde realizamos el mayor esfuerzo porque está muy complicado el rescate”.

Allí comenzó la parafernalia de los medios, con una marino rescatista y una profesora que identificaron como Frida a la menor. Televisa se convirtió en el único medio con acceso a las labores de rescate, mientras los otros medios eran ubicados detrás de la zona acordonada.

Desde los estudios de Televisa los conductores se deshicieron en elogios a la Secretaría de Marina. El 90 por ciento del noticiero fue dedicado a la transmisión del supuesto rescate. Cerca de la medianoche de ayer, en las redes sociales circuló el video de unos rescatistas que anunciaban el rescate de una chica llamada Frida Sofía o Ana Sofía, algo que las autoridades no confirmaron.

Casi al mismo tiempo, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, pedía a los familiares de los niños atrapados tras el derrumbe de la escuela que se comunicaran con su dependencia. Nadie confirmaba ni desmentía nada, y por la mañana en Televisa decían que en la madrugada se habían suspendido las tareas de rescate “por lo frágil de la estructura”.

A partir de ese momento no se volvió a nombrar a Frida Sofía en Televisa. Pero en TV Azteca se difundió un listado de alumnos del colegio, proporcionado por Nuño, y no figuraba ninguna menor llamada Frida Sofía. Allí comenzó en las redes sociales la reacción contra la manipulación mediática, mientras nadie confirmaba si existió la niña que había podido comunicarse desde los escombros.

Enrique Sarmiento Beltrán, subsecretario de Marina, terminó de desmontar la falsa noticia con un comunicado que leyó, sin responder preguntas: "Queremos puntualizar que con la versión que se sacó, del nombre de una niña, no tenemos conocimiento. Nunca tuvimos conocimiento, nunca tuvimos conocimiento de esa versión, y creemos, no creemos, estamos seguros, que no fue una realidad".

En el terremoto de 1985 hubo un caso similar, “Monchito”. Se trató de Luis Ramón “Monchito” Navarrete, de 9 años, cuya búsqueda lo convirtió en quien hubiera sido el último sobreviviente con vida del sismo del 19 de septiembre de ese año. La búsqueda cesó el 11 de octubre sin habérselo encontrado. Había desaparecido junto a su abuelo. El cadáver del anciano sí apareció, y sobre la existencia de “Monchito” se tejieron mil especulaciones.

En el caso de Frida Sofía ya resultaba llamativo que ningún familiar se hubiera acercado a la zona del rescate mientras duraron las tareas.

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Loading tweet ...