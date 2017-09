El goleador piensa en Boca

Paolo Montero arma el equipo de Central que recibirá el domingo a Banfield sin quitarle atención el compromiso con Boca por Copa Argentina del próximo miércoles. Porque si bien el entrenador dispondrá para el fin de semana de la alineación principal, se reservará la presencia de Marco Ruben para el trascendente juego con el xeneize en Mendoza. El goleador tiene una lesión muscular menor pero será preservado e ingresará Germán Herrera. Para los socios, hoy se larga la venta de pasajes para presenciar el partido con Boca, al tiempo que las entradas se ofrecerán lunes y martes al público general.

Ruben sufrió una lesión muscular a la altura de las costillas en el juego con Temperley. La dolencia no le impide jugar e incluso podría hacerlo infiltrado (le colocan anestesia para mitigar el dolor). Pero Montero prefiere tener a Ruben en mejor condición para el partido de los octavos de final de Copa Argentina con Boca y por eso marginará al goleador del juego del domingo.

Ante Banfield, por la 4º fecha de la Superliga, en ataque aparecerá Herrera junto a Fernando Zampedri. Ayer por la lluvia no pudo el técnico probar la alineación que recibirá al Taladro el domingo a las 16. Lo que queda pendiente de definición es la situación de Fernando Tobio. El ex Vélez está en condiciones de debutar y Montero posterga su ingreso porque no quiere sacar a Mauricio Martínez o Santiago Romero.

El domingo los socios de Central ingresarán al Gigante con la cuota de septiembre. Y para acompañar al equipo a Mendoza, donde el miércoles el canaya juega con Boca por los octavos de final de Copa Argentina, el club ofrece hoy pasajes en micro a 1600 pesos. Se puede pegar en cuotas con tarjetas de crédito. La atención será hoy y el lunes en la subsede del Cruce Alberdi y en la sede Pichincha de 12 a 18. Con el pasaje se puede comprar la entrada, que tiene un valor de 300 pesos.

Mientras que el expendio de localidades para el público en general será en el Gigante de Arroyito el lunes y martes de 12 a 19. La general costará 300 pesos, la platea 500 pesos y la platea techada en el Malvinas Argentinas 700 pesos.