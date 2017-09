No quieren saber nada con cumplir

Desde Santa Fe

Miguel Lifschitz advirtió que la "estrategia" del gobierno de Mauricio Macri es "demorar" el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de la Nación que lo obligó a devolver a Santa Fe más de 50 mil millones de pesos, en noviembre de 2015. El martes, el ministro del Interior Rogelio Frigerio había sugerido el canje de la deuda por obras públicas y estimó que la inversión nacional en Santa Fe era de 10 mil millones. Ayer, el jefe de gabinete Marcos Peña subió la apuesta: dijo que "no hay demora ni especulación" política de Macri ante la condena judicial y calculó la supuesta inversión nacional en Santa Fe en 70 mil millones, sin más datos. En el retruque, Lifschitz dio a entender que no les cree. Lo de Frigerio y Peña "es más una estrategia para demorar la situación, que una propuesta concretas de pago", replicó el gobernador. Mientras que su ministro de Economía Gonzalo Saglione descartó el trueque que ofreció Frigerio. "Es indeseable" que la Casa Rosada "decida cómo los santafesinos gastamos nuestros recursos. Eso habla mal del federalismo y mucho peor" del gobierno de Macri, sorprendió.

El operativo contra el gobierno de Lifschitz arrancó con la decisión de Macri de no poner ni un peso en el presupuesto 2018 para pagar los 50 mil millones, siguió con el canje de Frigerio y escaló ayer con el negacionismo de Peña. "No hay ninguna demora ni especulación" política para no cumplir el fallo de la Corte, dijo el jefe de gabinete por Radio Dos. "Macri honra las deudas y como dijo el ministro Frigerio estamos dentro de los plazos establecidos por la Corte para acordar el monto y la forma de pago", agregó el funcionario macrista.

Según Peña, la prueba "más clara de que no hay especulación política" es la supuesta inversión nacional en Santa Fe que estimó en "70 mil millones de pesos en infraestructura", 60 mil millones más de lo que veinticuatro horas antes habían calculado Frigerio y el diputado y presidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina.

Lifschitz interpretó lo de Frigerio y Peña como "hipótesis". "Es más una estrategia para demorar la situación que propuestas concretas de pago", dijo por LT8. "De todas formas estamos dispuestos a analizar cualquier alternativa y dar una respuesta en sintonía con los intereses de Santa Fe. Más allá de mis expectativas personales tengo la obligación de defender los intereses de Santa Fe y hacer que el gobierno nacional cumpla con el fallo de la Corte que es inapelable".

"El escenario siempre está abierto para un acuerdo con la Nación. Lo que ocurre es que al no estar esos fondos en el presupuesto es una señal de que no hay voluntad de avanzar en esa dirección. Podría haber un partida suplementaria, alguna ley especial, siempre puede haber alguna alternativa. Queremos que en el debate legislativo que habrá ahora, los legisladores santafesinos de todos los partidos presionen para que se incorpore una cláusula para poder avanzar en este tema", agregó.

Saglione consideró una "mala señal" que en el presupuesto 2018 no hubiera ni un peso para saldar los 50 mil millones y descartó el canje de la deuda por obras. "Es indeseable" que Macri decida "cómo los santafesinos gastamos nuestros recursos". "Eso habla mal del federalismo y mucho peor" del gobierno nacional. "Los recursos son de Santa Fe" y por lo tanto es el Estado provincial (el Poder Ejecutivo y la Legislatura) el que debe decidir cómo se invierten.

"Si la deuda con Santa Fe no se incluyó en el presupuesto 2018" eso significa que "no es prioridad" para el gobierno Macri -señaló Saglione‑, por más que Frigerio y Peña digan lo contrario. "Queda claro que el pago a la provincia no forma parte del esquema de prioridades del gobierno nacional", planteó el titular de la cartera económica.

"Ya pasaron 22 meses del fallo de la Corte y hasta ahora no logramos" ningún acuerdo, siguió con sus críticas Saglione. "Es una señal claramente negativa de cara a la sociedad que hoy tengamos una deuda que no pueda ser honrada ni encontramos los mecanismos para que empiece a ser cancelada", concluyó el ministro de Economía.