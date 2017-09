"Tenemos obligación de ganar"

"Estamos obligados a ganar el domingo con Banfield porque después nos jugamos una final contra Boca", afirmó Paolo Montero. En conferencia de prensa el entrenador canaya descartó la presencia mañana de Marco Ruben por una dolencia muscular, pero dejó abierta aún la posibilidad del debut de Fernando Tobio: "Quiero hacer mañana (por hoy) una práctica más", justificó. "Necesitamos ganar porque con los triunfos se van todos los dolores, el cansancio, y ya llevamos tres empates en el torneo", asumió Montero. En caso de jugar Tobio, los candidatos a salir con Gustavo Colman y Santiago Romero.

Central no ganó todavía en la Superliga y para el plantel llegó el momento de saldar la deuda el domingo, ante Banfield, en el Gigante. Aunque Montero reconoció ayer los problemas que arrastra su formación y las dificultades que encontrará mañana ante el Taladro. "Creo que tenemos que saber cerrar los partidos, más cuando jugamos de visitante. Abrir los partidos como visitante no es fácil, nosotros lo hacemos con facilidad y de la misma manera no lo sabemos cerrar, eso es para los equipos con oficio, como Banfield, que sabe lo que quiere y a qué juega. Banfield hoy tiene más equipo que el semestre pasado porque sumó variantes a su juego con Dátolo, Cvitanich, Mouche", analizó el entrenador auriazul.

"El camino para ganar el domingo -destacó Montero‑ es plantarse en la mitad de la cancha. Ante San Lorenzo (primer partido de local) podíamos jugar dos días seguidos que no íbamos a hacer un gol. Erramos muchos pases fáciles y eso genera muchas veces que se parta el equipo, o generan contragolpes. Cuando empecemos a acertar en los pases se podrá mejorar las ocasiones de gol, tendremos líneas más compactas. Y contra Temperley yo vi una mejora porque se generaron ocasiones".

Germán Herrera ingresará por Ruben, de baja con lesión muscular a la altura de las costillas. "Ojalá que llegue al partido con Boca, vamos a ver si se recupera el cien por ciento", apuntó Montero. Y puede que Tobio debute mañana en lugar de Colman o Romero, pasando Mauricio Martínez a la defensa. "No lo tengo definido, quiero ver al equipo en una práctica más", asumió el entrenador. La misma será esta tarde en Arroyo Seco para definir el debut de Tobio.

"Claro que ya pensamos en Boca, pero hoy la prioridad es ganar el domingo porque llevamos tres empates que nos obligan a conseguir los tres puntos en casa", reconoció el conductor táctico de Central. Boca juega hoy, es decir que tendrá un día más de descanso de cara al partido con Central por Copa Argentina el miércoles en Mendoza, aunque para Montero esto es irrelevante. "Para el jugador lo mejor que hay es jugar miércoles y domingo. Nosotros no jugamos nunca entresemana. No hay mejor preparación que jugar entre semana con Boca un partido definitorio. No hay excusas. Acá en Arroyo Seco se come como en un hotel cinco estrellas y tenemos unas canchas divinas para entrenar. Es una final, lo bueno es que agarramos a Boca en buen momento. Hay que jugar contra los mejores y que no le falte ninguno. Si les ganamos no tendrán excusas".