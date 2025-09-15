Una nueva jornada de clases públicas en rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario se desarrolló este lunes en distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Las actividades se llevaron en la Plaza del Congreso, en el hall de la Facultad de Medicina, frente a la Facultad de Derecho y sobre avenida Córdoba enfrente de la Plaza Houssay en Económicas. Las mismas continúan por la tarde y durante todo el martes.
"Se siente muy de cerca el reclamo"
La UBA volvió a las calles con clases públicas en rechazo al veto de Javier Milei
El Gobierno ha recortado fuertemente los salarios, las becas y los fondos para sostener hospitales, además de paralizar las obras de infraestructura en las universidades de todo el país.
