Una nueva jornada de clases públicas en rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario se desarrolló este lunes en distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Las actividades se llevaron en la Plaza del Congreso, en el hall de la Facultad de Medicina, frente a la Facultad de Derecho y sobre avenida Córdoba enfrente de la Plaza Houssay en Económicas. Las mismas continúan por la tarde y durante todo el martes.