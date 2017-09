La titular de la Cámara de Casación Penal, María Laura Garrigós de Rébori, defendió hoy la actuación del Cuerpo Médico Forense que planteó el suicidio como causa de la muerte del fiscal Alberto Nisman. "Los peritos forenses son reconocidos a lo largo y ancho del país”, afirmó.

La jueza, que además preside Justicia Legítima, desestimó que hubiera sido un homicidio, en oposición a lo que sostiene el nuevo informe elaborado por Gendarmería: “Si a Nisman lo mataron dos personas, ¿por qué lo hicieron adentro del baño, que era tan incómodo, por qué no lo hicieron en el dormitorio?", se preguntó la magistrado en diálogo con Radio 10.

En ese sentido, estimó que el informe original es “sumamente consistente” y “muy bien fundado”, a cargo de peritos que "son requeridos para trabajos en toda Latinoamérica" y dependen de la Corte Suprema de Justicia.

Garrigós recordó que la pericia de hace un año "no acreditaba la hipótesis homicida y eso me pareció perfectamente razonable". Agregó que “"aunque no hay reglas para un suicidio, si yo quiero simularlo, puedo hacerlo con una persona acostada en su cama, no se entiende por qué hicieron tanto", deslindando la hipótesis de un asesinato.

Respecto del comunicado de la Corte en el que el máximo tribunal se despegó de la pericia original, opinó que "han querido decir que son independientes de esto, no tomamos partido, porque si eventualmente llega a la Corte el tema, van a tener que decidir quién tiene razón, una pericia o la otra". También criticó que en el momento de la pericia, el decano del Cuerpo Médico Forense, Roberto Godoy, llevase el resultado al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, “en vez de llevársela al juez de la causa", lo cual consideró “una desprolijidad”.

Mientras tanto, la juez federal de San Isidro y ex esposa del fiscal muerto, Sandra Arroyo Salgado anunció que “por el momento” no hará declaraciones acerca el informe pericial que la Gendarmería entregó al fiscal Eduardo Taiano. Según la jueza, es "para no ser imprudentes y poco serios, y por respeto al trabajo que viene realizando con gran esfuerzo mucha gente".

Arroyo Salgado especificó que "con nuestros abogados decidimos que no haremos declaraciones, porque el informe pericial de la junta interdisciplinaria recién se presentó y ningunas de las partes, a excepción de la fiscalía, tenemos acceso aún al mismo", habida cuenta los trascendidos que surgieron en las últimas horas sobre el resultado del nuevo informe.