inevitables

TEATRO

Anomalía

La pieza de Valeria Polonera se presenta en El Extranjero y es una de las ocho obras que se estrenarán en la Bienal de Arte Joven, producidas con financiamiento y acompañamiento del evento. En ElKafka se podrán ver Jet Lag, de Ezequiel Salinas e Ignacio Tamagno; y Ninfa, de Bianca Lerner; Los imitadores, de Macarena Oureta, en Abasto Social Club y en Timbre 4 será el turno de El canto invisible, de Henrik Ibsen, con dirección de Juan Cruz Forgnone. En Beckett Teatro se verá Ruido Blanco, de Franco Calluso; Mamá está más chiquita, de Andie Say, Ignacio Olivera y Juan Pablo Schapira se programa en el Teatro La Comedia y No me digas, que ya sé, de Matías Prieto Peccia, Mariel Velez y Vanesa Butero, en el Picadero. Con tutorías de Andrea Servera, Luis Cano, Rubén Szuchmacher, Pablo Gorlero, Joaquín Bonet y Martín Bianchedi.

Del miércoles 27 al sábado 30, programación, horarios y reservas en bienal.buenosaires.gob.ar/festival. Gratis.

¡A la Maresca!

Entre una obra de arte y nuestro cuerpo suele abrirse una brecha que el mercado y sus instituciones ayudan a profundizar. ¿Cómo acortar esa distancia? ¿Qué hacer para recuperar el asombro? Dedicados a investigar el teatro nacional desde hace mas de una década, La Compañía de Funciones Patrióticas presenta una retrospectiva participativa de la obra de Liliana Maresca. La Compañía está integrada por María Fernández Lorea, Julieta Gibelli, Laura Lina, Ezequiel Lozano, Daniel Miranda, Felipe Rubio, Martín Seijo y Martín Urruty. Asesoramiento coreográfico de Caterina Mora. Ultima función.

Viernes 29 a las 21, en el Teatrito del Departamento de Artes Dramáticas de la UNA, French 3614. Entrada: $180.

MÚSICA

Concrete and Gold

Mitad Beatles, mitad Slayer. Si se toma como modelo el primer simple, “Gold”, así es como se podría resumir la formula del nuevo disco de Foo Fighters, el noveno de la carrera del grupo de Dave Grohl. Difícil saber cual sería el cemento y cual el oro de la fórmula, pero la mezcla, si bien no siempre tan evidente como en ese primer adelanto del álbum, se reproduce –cambiando los nombres propios, claro– durante sus once temas. Fanático confeso del rock más clásico, Grohl presenta su homenaje poniéndose al servicio de un productor, Greg Kurstin, asociado con los nuevos tiempos, de Adele a Pink, pasando por Beck, y el resultado conserva todos los honores y también mantiene la caja de cambios siempre a mano, para cambiar de estilos no sólo de tema en tema, sino –como lo demuestra el ejemplo inicial– también dentro de cada uno. Con invitados como Justin Timberlake, Alisson Moshart o el mismísimo Paul Mc Cartney (tocando nada menos que la batería en “Sunday Rain”), Concrete and Gold es efectivamente oro y cemento, pero al mismo tiempo.

Misa para el Tercer Mundo

Cuarenta y cinco años después de su breve pero luminosa actuación dentro de la música popular argentina vuelve a reunirse la formación original del grupo vocal Quinto de Cantares. Y para este regreso decidieron grabar la Misa para el Tercer Mundo del padre Carlos Mujica y Roberto Lar –autor de la música de La Hora de los Hornos–, de cuyo único registro, realizado por el Grupo Vocal Argentino en 1974 fueron secuestradas y destruidas las matrices y 50.000 copias que nunca llegaron a distribuirse durante el gobierno de Isabel Perón. Esta nueva versión de la misa, arreglada y dirigida por Oscar Escalada, significa la recuperación de un documento de época hasta ahora perdido, que el quinteto vocal presentará en vivo el domingo 8, en Hasta Trilce (Maza 177).

ONLINE

Star Trek: Discovery

Viaje a las estrellas nunca muere, sólo renace y se multiplica hasta el infinito. A más de diez años del final de la serie televisiva Star Trek: Enterprise, la trama de esta nueva aventura está ubicada una década antes del desarrollo de la saga original de los años 60, aunque en unidades espaciales diferentes. La tripulación de la USS Discovery está comandada por una humana criada como vulcana y el reparto incluye nombres como la actriz afroamericana Sonequa Martin-Green, Terry Serpico y la gran intérprete y artista marcial Michelle Yeoh; signo de los tiempos de corrección étnica y sexual actuales, pero también de la esencia multicultural de la serie original. Con un presupuesto de unos 8 millones de dólares por capítulo la cadena CBS parece haber tirado toda la carne en el asador. En la Argentina podrá verse a partir de mañana en Netflix, a un nuevo capítulo por semana, hasta que se agote la primera tanda de ocho episodios ¡A explorar nuevos mundos, trekkies!

Maurice Pialat

El sistema de video a demanda Mubi le está dedicando un generoso espacio a la obra del realizador francés Maurice Pialat, a casi quince años de su muerte: nada menos que ocho títulos que van desde su segundo largometraje, No envejeceremos juntos (1972), hasta su penúltima película, la magnífica biopic Van Gogh (1991). El ciclo incluye dos de sus films más celebrados: Loulou (1980), retrato íntimo y social protagonizado por Isabelle Huppert y Gérard Depardieu, y Bajo el cielo de Satán (1987), en el cual el mismo actor encarna a un sacerdote en plena crisis religiosa, acompañado por una jovencísima Sandrine Bonnaire. Una gran retrospectiva para (re)descubrir a uno de los nombres más relevantes del cine francés post nouvelle vague.

CINE

Alanis

Continúa la seguidilla de muy buenos estrenos nacionales en la cartelera cinematográfica. La nueva película de Anahí Berneri, protagonizada por una perfecta Sofía Gala Castiglione, concentra su mirada en los aspectos cotidianos de una joven prostituta cuya vida profesional y privada se ve complicada luego de un operativo policial. De patitas en la calle junto a su pequeño hijo de poco más de un año (el hijo de la actriz en la vida real), Alanis deberá encontrar la manera de reorganizar su vida y, esencialmente, sobrevivir en un medio ambiente no precisamente amable. A partir de un retrato realista y seco, la directora de Aire libre y Por tu culpa logra transmitir todos los miedos y esperanzas de la protagonista y emocionar sin echar mano a recursos melodramáticos, al tiempo que pone en discusión el tema de la prostitución como elección personal y laboral. El buen uso de las locaciones reales termina de redondear un relato notable por su potencia dramática y honestidad intelectual.

Eisenstein en la Lugones

A cien años de la revolución más famosa del siglo XX, la Sala Lugones del Teatro San Martín ha programado la exhibición de cinco largometrajes del realizador soviético más célebre de la historia: Serguei Eisenstein. Serán de la partida algunas de sus películas mudas –entre ellas, su ópera prima, La huelga, y la imponente Octubre– pero las joyas de la corona del ciclo son indudablemente dos de sus películas sonoras, realizadas durante la etapa de lucha contra la censura estalinista. Iván el terrible y Alejandro Nevsky, auténticos tratados sobre la imagen y el sonido cinematográficos, se verán en copias recientemente restauradas por los estudios Mosfilm a partir de los negativos originales.

TV

Vice Principals

Los vicedirectores escolares más locos de la televisión están de regreso en la pantalla de HBO con la segunda temporada de esta serie con destino de culto. Los protagonistas son dos de esos eternos actores secundarios de la comedia estadounidense contemporánea, ahora en roles principales: Danny McBride es el calentón y trepador Neil Gamby; Walton Goggins el traicionero y lame-botas Lee Russell. El final de la primera temporada los encontraba a punto de hacer tambalear a su nueva jefa, la directora interpretada por Kimberly Hebert Gregory, luego de varios períodos de enfrentamiento y reconciliación entre ambos contendientes. Los nuevos episodios –muchos de ellos dirigidos por David Gordon Green– prometen más locuras, incorrecciones políticas a granel y hasta un asesino suelto en los pasillos de la escuela. Será la despedida: no habrá mas temporadas.

Domingo a las 23.30, por HBO Plus.

South Park

Veintiún años no es poca cosa. Esa es la edad de la inmortal creación de Trey Parker y Matt Stone, aunque la edad biológica de Stan, Kyle, Eric, Kenny y el resto de los personajes haya permanecido inalterable con el correr de las temporadas. Comedy Central comenzará a emitir mañana los episodios de la S21, arrancando con el primero de sus episodios, titulado “Gente blanca renovando casas”, toda una declaración de principios irónicos, teniendo en cuenta que la historia toca el delicado tema de los supremacistas. Con Trump como presidente, la sátira está a la orden del día, aunque Parker declaró hace unos meses que “lo que pasaba en la realidad era más divertido que cualquier cosa que hiciésemos”.

Lunes a las 22, por Comedy Central.