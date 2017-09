Luego de su entrevista con el portal Infobae.com, CFK dijo que le gustaría ver si el presidente Maurizio Macrì se anima a dejarse entrevistar por Roberto Navarro u Horacio Verbitsky. Navarro ya había hecho pública su invitación al presidente, quien no respondió. Por mi parte, no estoy interesado porque conozco de antemano todas las respuestas, una nube de vaguedades y abstracciones sin relación con las preguntas ni con la realidad, tal como marca el manual de estilo de la Alianza Cambiemos. En cambio, sí me gustaría entrevistar a Cristina, quien tiene muchas cosas interesantes para decir. Lamentablemente nunca aceptó mi pedido.